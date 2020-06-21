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21 Haziran 2020, Pazar
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Neşeli idman

Neşeli idman

, ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. yönetimindeki çalışma bir hayli keyifli geçti.

, ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. yönetimindeki çalışma bir hayli keyifli geçti. Koronavirüs sonrası ve galibiyetlerinin takımın moralini en üst seviyeye çektiği gözlendi. Çimşir, öğrencilerine aynı ciddiyetle oynamalarını ve Alanyaspor deplasmanından da 3 puanla dönmeleri gerektiğini söyledi.
  1. 21.6.2020
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