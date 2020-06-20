Son dakika: Yılmaz Vural'ın corona virüsü testi pozitif çıktı!
Son dakika... TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'da gerçekleştirilen testler sonrası tecrübeli çalıştırıcı Yılmaz Vural dahil 12 isimde corona virüsüne rastlandı. Bu gelişmenin ardından ikinci testlerin yapıldığı kulüpte sonuçlar bekleniyor.
TFF 1'inci Lig'de 93 günlük aranın ardından yarın Altay deplasmanıyla sahalara dönmeye hazırlanan Akhisarspor, corona virüsü şokuyla sarsıldı.
Akhisarspor'da teknik direktör Yılmaz Vural, 3 futbolcu, 1 antrenör ile 7 kulüp çalışanına uygulanan yeni tip corona virüsü (Kovid-19) testinin, pozitif sonuç verdiği bildirildi.
Kulüp Başkanı Fatih Karabulut, yaptığı açıklamada, dün yapılan Covid-19 testlerinin sonuçlandığını belirtti. Karabulut, teknik direktör Yılmaz Vural, 3 futbolcu, 1 antrenör dahil toplamda 12 kulüp mensubunda Covid-19 çıktığını ifade etti.
Covid-19 testi pozitif çıkan tüm personelin karantinaya alındığını ve genel sağlık durumlarının iyi olduğunu dile getiren Karabulut, bugün yeniden test yapılacağını bildirdi.
Ligde topladığı 45 puanla sıralamada 5. basamakta bulunan Akhisarspor'un, TFF 1. Lig 29. hafta planlamasına göre yarın Altay ile deplasmanda maçı bulunuyor.
- 20.06.2020
- Güncelleme: 20.06.2020 14:49
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