TFF'nin talimatnamesi ne diyor? Altay-Akhisarspor maçı ertelenecek mi? Altay maçı oynamak istiyor!
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sebebiyle uzun bir ara verilen TFF 1'inci Lig'de Altay maçı öncesinde Akhisarspor yaptırdığı testlerin sonucunu açıkladı. Akhisarspor'da Yılmaz Vural, 3 futbolcu, 1 antrenör ile 7 kulüp çalışanın testleri pozitif çıktı. Taraftarların kafasında Altay-Akhisarspor maçının oynanıp oynanmayacağı hakkında soru işareti oluştu.TFF'nin talimatnamesi ne diyor? Altay-Akhisarspor maçı ertelenecek mi? İşte detayları...
Corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen TFF 1. Lig'de 93 gün sonra ligler yeniden başladı. Altay deplasmanına gidecek olan Akhisarspor maç öncesi yapılan corona virüsü testlerini açıkladı. Akhisarspor'da, 67 yaşındaki teknik direktör Yılmaz Vural, teknik heyet, çalışanlar ve 3 futbolcu dahil 12 isimde corona virüsü salgınına rastlandı.
ALTAY-AKHİSARSPOR MAÇI OYNANACAK MI?
TFF'nin yayınladığı talimatnamede tam olarak şu ibareler kullanılıyor.
"Kulüp Doktorlarının A Takım Listesinde bulunan ve müsabaka isim listesine yazacakları genç futbolcularının, idarecilerinin, teknik adamlarının, görevlilerinin ve destek ekiplerinin Sağlık Bakanlığı tarafından akredite olan laboratuvarlarda yapılmış COVID-19 PCR test sonuçlarını Müsabaka Organizasyon Toplantısından önce saat 11:00'de TFF Sağlık Tedbirleri Kontrolörü'ne teslim etmesi zorunludur. Kulüp doktorları tarafından teslim edilen testlerin sonucunda salgın hastalığı geçirmekte olanlar ile test yaptırmayanlar stadyuma giremez, müsabakalarda yer alamazlar. Takımların A Takım Listesinde bulunan futbolculardan test sonuçlarına göre müsabakalarda görev alacak olanların sayısı 14 futbolcunun altına inmesi halinde, müsabaka oynatılmayarak TFF tarafından ileri bir tarihe ertelenir."
ALTAY AKHİSARSPOR MAÇINI OYNAMAK İSTİYOR
Türkiye Futbol Federasyonu'nun salgın kapsamında yayınladığı talimatın açık olduğunu belirten Altay Asbaşkanı Sabri Sevenoğlu, "Talimatlar gereği bir takımın profesyonel kadrosunda 14 futbolcu kalana kadar maçlar oynanmaya devam ediyor. Gelişmeleri takip ediyoruz. Bunu bir sakatlık, iş kazası olarak görmek lazım. Zaten testler takımda pozitif vaka olup olmadığını tespit etmek için yapılıyor. Bizim bir çekincemiz yok. Talimatlar gereği sahaya çıkıp maçı oynarız. Ancak herkesin salgın nedeniyle dikkatli olması gerekiyor. Görüldüğü gibi test bir kez negatif çıkınca yapılan diğer testler pozitif çıkabiliyor. Takımlara sürekli test uygulanmasının sebebi bu" dedi.
- 20.06.2020
- Güncelleme: 20.06.2020 15:42
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TFF'nin talimatnamesi ne diyor? Altay-Akhisarspor maçı ertelenecek mi? Altay maçı oynamak istiyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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