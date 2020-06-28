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28 Haziran 2020, Pazar
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küme düştü

Eskişehir küme düştü

Türk futbolunun dev çınarı , Altay ile 2-2 berabere kalarak 2. Lig’e düştü. İmkansızlıklarla geçen sezonda Es-Es’in 15 puanı silinmişti.

Maddi problemler nedeniyle bu sezon 15 puanı silinen ve devre arasında tüm yabancı oyuncularını kaybeden , 30. haftada 2 puan kaybederek 2. Lig'e düştü. Altay'ı konuk eden kırmızı-siyahlılar, seyircisiz oynanan maçın 53. dakikasında öne geçti. 'nun pasında skoru 1-0 yaptı. 68'de bu kez roller değişti ve Mehmet Özcan'ın asistinde Onur Bayramoğlu fileleri havalandırdı: 2-0. ekibi Altay maçın sonlarında arka arkaya bulduğu gollerle 1 puanı kurtardı. 85'te Marcao Paixao'nun şık asistinde Kerim Avcı farkı teke düşürdü. 86'de Abdülkerim Bardakçı'nın ortasına kafa vuran Yaser Hacımustafaoğlu takımına 1 puan kazandırırken rakibini de küme düşürdü. Altay'da Leandro Kappel çift sarı karttan atıldı.

HOCA ATILDI
Altay 2-2'yi yakaladıktan sonra saha karıştı. İki kulübe arasında tartışma çıktı. Olayları izleyen hakem Erkan Özdamar, Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak'a direkt kırmızı kart gösterdi. Koşukavak; Osmanlı ve maçlarında kulübede olmayabilir.

  1. 28.6.2020
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