Eskişehir küme düştü
Türk futbolunun dev çınarı Eskişehirspor, Altay ile 2-2 berabere kalarak 2. Lig’e düştü. İmkansızlıklarla geçen sezonda Es-Es’in 15 puanı silinmişti.
Maddi problemler nedeniyle bu sezon 15 puanı silinen ve devre arasında tüm yabancı oyuncularını kaybeden Eskişehirspor, 30. haftada 2 puan kaybederek TFF 2. Lig'e düştü. Altay'ı konuk eden kırmızı-siyahlılar, seyircisiz oynanan maçın 53. dakikasında öne geçti. Onur Bayramoğlu'nun pasında Mehmet Özcan skoru 1-0 yaptı. 68'de bu kez roller değişti ve Mehmet Özcan'ın asistinde Onur Bayramoğlu fileleri havalandırdı: 2-0. İzmir ekibi Altay maçın sonlarında arka arkaya bulduğu gollerle 1 puanı kurtardı. 85'te Marcao Paixao'nun şık asistinde Kerim Avcı farkı teke düşürdü. 86'de Abdülkerim Bardakçı'nın ortasına kafa vuran Yaser Hacımustafaoğlu takımına 1 puan kazandırırken rakibini de küme düşürdü. Altay'da Leandro Kappel çift sarı karttan atıldı.
HOCA ATILDI
Altay 2-2'yi yakaladıktan sonra saha karıştı. İki kulübe arasında tartışma çıktı. Olayları izleyen hakem Erkan Özdamar, Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak'a direkt kırmızı kart gösterdi. Koşukavak; Osmanlı ve Adana Demir maçlarında kulübede olmayabilir.
- 28.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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