Eskişehir küme düştü

Maddi problemler nedeniyle bu sezon 15 puanı silinen ve devre arasında tüm yabancı oyuncularını kaybeden Eskişehirspor, 30. haftada 2 puan kaybederek TFF 2. Lig'e düştü. Altay'ı konuk eden kırmızı-siyahlılar, seyircisiz oynanan maçın 53. dakikasında öne geçti. Onur Bayramoğlu'nun pasında Mehmet Özcan skoru 1-0 yaptı. 68'de bu kez roller değişti ve Mehmet Özcan'ın asistinde Onur Bayramoğlu fileleri havalandırdı: 2-0. İzmir ekibi Altay maçın sonlarında arka arkaya bulduğu gollerle 1 puanı kurtardı. 85'te Marcao Paixao'nun şık asistinde Kerim Avcı farkı teke düşürdü. 86'de Abdülkerim Bardakçı'nın ortasına kafa vuran Yaser Hacımustafaoğlu takımına 1 puan kazandırırken rakibini de küme düşürdü. Altay'da Leandro Kappel çift sarı karttan atıldı.



HOCA ATILDI

Altay 2-2'yi yakaladıktan sonra saha karıştı. İki kulübe arasında tartışma çıktı. Olayları izleyen hakem Erkan Özdamar, Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak'a direkt kırmızı kart gösterdi. Koşukavak; Osmanlı ve Adana Demir maçlarında kulübede olmayabilir.