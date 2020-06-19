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19 Haziran 2020, Cuma
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Haberler TFF 1.Lig Lider Hatay'dan müthiş dönüş!

2-2 | MAÇ SONUCU

İstanbulspor 2-2 Hatayspor | MAÇ SONUCU

Corona virüsü arasının ardından 'de heyecan fırtınası yeniden başladı. 29. haftanın açılış maçında 'a konuk olan lider , 2-0 yenik duruma düştüğü karşılaşmada müthiş bir geri dönüşe imza atarak sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Puanını 54'e yükselten bordo-beyazlılar BŞB 'la arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 7'ye çıkardı.

'in 29. haftasında ile karşı karşıya geldi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada gol düellosu şeklinde geçerken, taraflar sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Ev sahibi İstanbulspor, 36 ve 55'te Papa Diouf'un golleriyle 2-0 öne geçti. Pes etmeyen Hatayspor, 69'da Caner Hüseyin Bağ'ın golüyle farkı bire indirirken, 88'de sahneye çıkan Soner Öztürk, lideri yenilgiden kurtardı.

Hatayspor bu sonuçla puanını 54'e yükseltirken, 13. sıradaki İstanbulspor ise puanını 34 yaptı.

  1. 19.06.2020
  2. Güncelleme: 19.06.2020 22:31
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