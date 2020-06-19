İstanbulspor 2-2 Hatayspor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 29. haftasında İstanbulspor ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada gol düellosu şeklinde geçerken, taraflar sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Ev sahibi İstanbulspor, 36 ve 55'te Papa Diouf'un golleriyle 2-0 öne geçti. Pes etmeyen Hatayspor, 69'da Caner Hüseyin Bağ'ın golüyle farkı bire indirirken, 88'de sahneye çıkan Soner Öztürk, lideri yenilgiden kurtardı.

Hatayspor bu sonuçla puanını 54'e yükseltirken, 13. sıradaki İstanbulspor ise puanını 34 yaptı.