Giresunspor 3-1 Adanaspor | MAÇ SONUCU
TFF 1. Lig'in 29. haftasında Adanaspor'u konuk eden Giresunspor, yenik duruma düştüğü maçı Raul Rusescu'nun 90+5 ve 90+9'da attığı gollerle 3-1 kazanarak, corona virüsü arası sonrası lige iyi bir başlangıç yaptı. Son 5 maçta 4. galibiyetini alan Karadeniz ekibi puanını 41'e yükseltip 8. sıraya tırmanarak play-off iddiasını sürdürdü. 17. sıradaki Adanaspor ise 20 puanda kaldı.
TFF 1. Lig'de play-off mücadelesi veren Giresunspor, 29. hafta mücadelesinde düşme hattındaki Adanaspor'u konuk etti.
Ev sahibi ekip yenik duruma düştüğü karşılaşmadan 3-1 galip ayrılarak yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı.
Karadeniz temsilcisine galibiyeti getiren golleri 65'te Ahmet Kesim ile 90+5 ve 90+9'da (pen.) Raul Rusescu kaydetti.
Galibiyet hasreti 9 maça çıkan ve kümede kalma umutları azalan 17. sıradaki Adana'nın tek sayısı ise 59'da Celil Yüksel'den geldi.
- 19.06.2020
- Güncelleme: 19.06.2020 23:41
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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