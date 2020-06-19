Giresunspor 3-1 Adanaspor | MAÇ SONUCU - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
19 Haziran 2020, Cuma
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3-1 | MAÇ SONUCU

Giresunspor 3-1 Adanaspor | MAÇ SONUCU

'in 29. haftasında 'u konuk eden , yenik duruma düştüğü maçı 'nun 90+5 ve 90+9'da attığı gollerle 3-1 kazanarak, corona virüsü arası sonrası lige iyi bir başlangıç yaptı. Son 5 maçta 4. galibiyetini alan ekibi puanını 41'e yükseltip 8. sıraya tırmanarak play-off iddiasını sürdürdü. 17. sıradaki Adanaspor ise 20 puanda kaldı.

'de play-off mücadelesi veren , 29. hafta mücadelesinde düşme hattındaki 'u konuk etti.

Ev sahibi ekip yenik duruma düştüğü karşılaşmadan 3-1 galip ayrılarak yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı.

temsilcisine galibiyeti getiren golleri 65'te Ahmet Kesim ile 90+5 ve 90+9'da (pen.) kaydetti.

Galibiyet hasreti 9 maça çıkan ve kümede kalma umutları azalan 17. sıradaki Adana'nın tek sayısı ise 59'da Celil Yüksel'den geldi.

  1. 19.06.2020
  2. Güncelleme: 19.06.2020 23:41
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