Eskişehirspor-Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
TFF 1. Lig'in 30. haftasında Süper Lig'e katılmak için mücadele eden Altay, Eskişehirspor ile karşılaşıyor. Altay'da hedef mutlak 3 puan kazanmak. Maçın yayın saati ve kanalını merak konusu oldu. Peki, Eskişehirspor-Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Akhisarspor'u 3-1 yenerek 4'üncü sıraya yükselen Altay, bugün deplasmanda düşmeyi garantileyen Eskişehirspor'la oynayacak. Müsabakayı Erkan Özdamar yönetecek. İzmir ekibinde sarı kart cezalısı sol bek Özgür forma giyemeyecek, cezası biten forvet Yaser maçta forma giyebilecek. Sağ bek pozisyonunda oynayan Erhan'ın da maçta forma giyebileceği belirtildi. Siyah-beyazlılar, kazanarak ilk 2 iddiasını sürdürmek istiyor.
ESKİŞEHİRSPOR-ALTAY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Eskişehirspor-Altay maçı bugün saat 17:30'da oynanacak. Maçı Beinsports Max 2 canlı yayınlayacak.
- 27.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Eskişehirspor-Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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