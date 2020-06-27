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27 Haziran 2020, Cumartesi
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Haberler TFF 1.Lig Eskişehirspor-Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

-Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Eskişehirspor-Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'in 30. haftasında 'e katılmak için mücadele eden Altay, ile karşılaşıyor. Altay'da hedef mutlak 3 puan kazanmak. Maçın yayın saati ve kanalını merak konusu oldu. Peki, Eskişehirspor-Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Akhisarspor'u 3-1 yenerek 4'üncü sıraya yükselen Altay, bugün deplasmanda düşmeyi garantileyen 'la oynayacak. Müsabakayı Erkan Özdamar yönetecek. İzmir ekibinde sarı kart cezalısı sol bek Özgür forma giyemeyecek, cezası biten forvet Yaser maçta forma giyebilecek. Sağ bek pozisyonunda oynayan Erhan'ın da maçta forma giyebileceği belirtildi. Siyah-beyazlılar, kazanarak ilk 2 iddiasını sürdürmek istiyor.

ESKİŞEHİRSPOR-ALTAY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Eskişehirspor-Altay maçı bugün saat 17:30'da oynanacak. Maçı Beinsports Max 2 canlı yayınlayacak.

  1. 27.06.2020
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