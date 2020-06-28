Boluspor nefes aldı!
Süper Lig'e doğrudan çıkma mücadelesi veren Adana Demirspor, evinde konuk ettiği Giresunspor'u çok rahat geçti: 4-1.
Joher Rassoul ve Pa Dibba'nin 2 dakika arayla attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapatan Adana Demirspor, İkinci devrenin başında Volkan Şen'in golüyle iyice rahatladı: 3-0. Konuk ekip Giresunspor, 67'de Guy-Michel Landel ile umutlansa da 2 dakika sonra Hamidou Traore'nin golü geldi: 4-1. Raul Rusescu'nun golü sadece tabelayı değiştidi: 4-2. Maçta 1 gol atan ve 2 de asist yapan Pa Dibba yıldızlaştı. 51 puanla 3. sıraya çıkan Demirspor, şampiyonluk iddiasını sürdürürken, 44 puanla 8. sırada kalan Giresun, play-off yolunda yara aldı.
- 28.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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