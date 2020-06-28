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28 Haziran 2020, Pazar
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nefes aldı!

Boluspor nefes aldı!

'e doğrudan çıkma mücadelesi veren , evinde konuk ettiği Giresunspor'u çok rahat geçti: 4-1.

Joher Rassoul ve 'nin 2 dakika arayla attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapatan , İkinci devrenin başında 'in golüyle iyice rahatladı: 3-0. Konuk ekip Giresunspor, 67'de Guy-Michel Landel ile umutlansa da 2 dakika sonra Hamidou Traore'nin golü geldi: 4-1. Raul Rusescu'nun golü sadece tabelayı değiştidi: 4-2. Maçta 1 gol atan ve 2 de asist yapan Pa Dibba yıldızlaştı. 51 puanla 3. sıraya çıkan Demirspor, şampiyonluk iddiasını sürdürürken, 44 puanla 8. sırada kalan , play-off yolunda yara aldı.

  1. 28.6.2020
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