Boluspor nefes aldı!

Joher Rassoul ve Pa Dibba'nin 2 dakika arayla attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapatan Adana Demirspor, İkinci devrenin başında Volkan Şen'in golüyle iyice rahatladı: 3-0. Konuk ekip Giresunspor, 67'de Guy-Michel Landel ile umutlansa da 2 dakika sonra Hamidou Traore'nin golü geldi: 4-1. Raul Rusescu'nun golü sadece tabelayı değiştidi: 4-2. Maçta 1 gol atan ve 2 de asist yapan Pa Dibba yıldızlaştı. 51 puanla 3. sıraya çıkan Demirspor, şampiyonluk iddiasını sürdürürken, 44 puanla 8. sırada kalan Giresun, play-off yolunda yara aldı.