Jose Sosa'dan heyecanlandıran konuşma! "Şampiyonluk..."
Trabzonspor'da saatler şampiyonluğa kuruldu... Süper Lig'in 29. haftasında, evinde Ankaragücü'nü konuk edecek bordo mavililerde kaptan Jose Ernesto Sosa, maç öncesinde takımla beraber toplantı yaptı ve şampiyonluğu ne kadar istediğini anlattı.
Bordo-Mavililer'in kaptanı Jose Sosa Ankaragücü maçı öncesinde takım arkadaşlarıyla toplantı yaptı.
Tangocu, "Sezon boyunca türlü şanssızlıklar yaşadık. Neyse ki hepsini aşmayı başardık. Biz çok güzel bir takımız. Hep beraber savaştık ve buralara kadar geldik. Şimdi final maçlarına çıkacağız. Sizden isteğim her zamankinden daha güçlü olun. Kalan 6 maçı da kazanarak bu işi bitirelim ve şampiyonluk kupasını havaya kaldıralım" ifadelerini kullandı.
Bu arada sakatlığını tamamıyla atlatan Arjantinli yıldızın bugün sahada olması bekleniyor.
TRABZON KOLTUĞU GERİ İSTİYOR
Takvim'in haberine göre Alanyaspor ile berabere kalarak lider Medipol Başakşehir'in 2 puan gerisine düşen Trabzonspor bugün evinde Ankaragücü ile karşılaşacak. Fırtına maçı kazanarak maç fazlasıyla koltuğu devralmak istiyor. Trabzonspor'da Fenerbahçe ile oynanan kupa maçında sakatlanan Anthony Nwakaeme oynamayacak. Alanya'da sakatlanan kaleci Uğurcan Çakır ise riske edilmeyecek.
HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI
Trabzonspor Ankaragücü maçının hazırlıklarını dün yaptığı son çalışmayla tamamladı. Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetimindeki idmanda oyuncuların bir hayli hırslı oldukları gözlendi.
- 27.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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