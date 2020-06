Ahmet Ağaoğlu: Trabzonspor gerçeği bazılarını rahatsız ediyor

Trabzonspor Divan Genel kurulu Haziran Ayı toplantısı yapıldı. Corona virüsü pandemisi nedeniyle salon toplantısı olarak gerçekleştirilmeyen toplantı Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen ve kurullar, Trabzonspor başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yöneticilerin katılımı ile gerçekleşti. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan Divan Genel Kurulu, Faaliyet raporunun okunması ile devam etti.

Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi;

"Bu toplantıdan çıkacak kararları herkes merak ediyor ama Trabzonspor ilk kez bu süreçlerden geçmiyor. Her şampiyonluğa oynadığı dönemde bu tür ayak oyunlarıyla karşı karşıya kalmıştır. 96'da 2011'de şampiyon olamamışız ama kosa girmişiz. Adil bir yarış sonunda kaosa girmemeliyiz. Bunun sonucuna mutlaka hazırlanmalıyız. Bugün hem şampiyonluğa hem de kupa finali oynayacak bir takımımız var. Buraya nasıl geldiğimizi düşünürsek sezon sonunda yaşanacaklara göğüs gerebiliriz."

"Yeniden yapılanma en az iki sene şampiyonluğa oynamamak demektir. Ama Sayın Ağaoğlu yeniden yapılanma gerçekleştirdi. Tüzüğü değiştirdi. Trabzonspor yönetimi Anadolu da yeniden saygınlık kazanmak adına rakiplerin gelmesi gitmesi anlamında rakibe saygıyı ön planda tutulmuştur. Başarılı maç çıkarmadığımız zamanlarda bile rakip eleştirilmemiştir. Biz yönetimin doğru yolda gittiğini insanların bazen hata yapma hakkının da olduğunu düşünmek zorundayız. Hedef Trabzonspor'un başarısıysa teferruatlara takılmadan yolumuza devam etmeliyiz."

"201- ve 2020 yılında 10 Bin 689 üye 2 yıl üst üste borcunu ödemediği için silinmiş. Ama itiraz edenlere baktığımızda çok az. Bu tüzüğü değiştirmenin ne kadar doğru olduğu karşımıza çıkıyor. Tüzük değişikliğine rağmen, Aidatlarda artışa rağmen taraftarlarımız sadakatle aidatlarını yatırıyorlar. Ekonomik kriz nedeniyle tüzüğe eklenecek bir madde ile aidatların bir yada iki yıl dondurulmasının iyi bir şekilde karşılanacağını düşünüyoruz."

Divan Kurulu Başkanı'nın açıklamalarının ardından mikrofonu alan Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'da önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Ahmet Ağaoğlu yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi;



AHMET AĞAOĞLU: BİZ BÜYÜK BİR CAMİAYIZ!

"Bizim yönetimimizin anlayışı ve Divan Kuruluna ve divana her zaman saygıyla ve Trabzonspor'un en yüksek organı olarak, her türlü sıkıntılı durumlar da fikirlerine başvuracağımız bir organ olarak görmüşüzdür. O nedenle Divan toplantılarının her zaman önemsemişimizdir. Biz büyük bir camiayız. 10 milyon taraftarı olan bir camiayız. Bu ülkede fikstür dahilinde ilk maçların oynandığı coğrafyanın takımıdır Trabzonspor. Trabzonspor sadece 70'li yıllarda ve sonrasında kazandığı şampiyonluklarla adından söz ettiren kulüp aynı zamanda bu ülkede futbol adına ilk yazılı neşriyatın çıktığı bir şehir ve kazım Karabekir'in tarafından alınan kitap ile öncülük etmiştir. Bizim böyle bir misyonumuz var. Biz misyonumuzu biliyoruz ve ona göre hareket ediyoruz."

"BU KUTSAL BİR MÜCADELEDİR"

"Trabzonspor her zaman için kendi rotasını kendisi çıkıp haksızlığa karşı dik duruşun sembolü olmuştur. Trabzonspor'un başarıları altın tepside sunulmadı. Kısıtlı imkanlar içerisinde adaletsizliğe haksızlığa karşı verilen bir mücadele neticesinde bu başarılar elde edildi. Futbolda adalet kavramının farklı şekilde algılanmasıyla sorunlar yaşadı. Bugün verdiğimiz mücadele bunun devamıdır. Süreç içinde 96'da kaybedilen şampiyonluk 2010-2011 yaşadığımız türbülans ve sonrasındaki sıkıntılardan ders aldık. Bu kulüp öyle bir yapılanma yaptı ki bundan sonra bu sıkıntıları yaşamayacak bir yapıya kavuştu. Biz bu takım için hayatını kaybedenlerin sorumluluğu ile hareket ediyoruz. Vatan için verilen mücadele en kutsal mücadeledir ama ondan sonra da Trabzonspor için verilen mücadele gelir. Bu da kutsal bir mücadeledir."

"EZ AZ HATAYI YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ"

"Bu kadar büyük bir sorumluluğu yüklendiğimiz hedefe bu kadar yaklaştığımız bir yerde azami dikkatle en az hatayı yapmaya çalışıyoruz. Sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. Herkesin gözü üzerimizde. Çok erken ayağımızın takılması bekleniyordu. Bunları farklı şekillerde yapmaya çalıştılar. Ama güneş balçıkla sıvanmaz. Öyle bir noktaya geldik ki Trabzonspor'un bileğini gücüyle futbolun ve sporun doğrularıyla başarıya yürümesi bir takım kesimleri rahatsız etti. Onların yerinde olsak neden ben yapamıyorum diye rahatsızlık duyardım neden Trabzonspor yapıyor? Çünkü Trabzonspor farklı bir takım. Bu takım bu bayrağı buraya getiren kurucu üyelerimizin ve bu takıma gönül vermiş ülkenin farklı şehirlerinde ve dünyanın farklı yerlerinde olan bu takıma gönül vermiş insanların sorumluluğundan kaynaklanmaktadır."

"ŞAMPİYON OLACAĞIMIZDAN KUŞKUMUZ YOK"

Alanya maçıyla birlikte oluşan puan kaybı ve bunun oyuncularımız üzerindeki olumsu psikolojik baskının takip eden maçlara yansıyacağı görüşünde olan insanlar vardı. Ben 36 gündür bu tesislerdeyim. 24 saat hocamız ve arkadaşlarımızla birlikteyim. İyi ki bu oldu demiyorum ama şuanda oyuncuların ve teknik heyetin olduğundan daha fazla motive olduğunu söylemek istiyorum. Oyuncuların morali yerinde. Yaşanan olaylardan dolayı da önümüzdeki maçlara çok farklı motivasyonla baktıklarını söylemek istiyorum. Kupada finalistiz ve ligde önümüzde 6 maç var. Alanya maçının zor olacağını biliyordum ama bir takım unsurların bu şekilde devreye gireceğini bekliyorduk ama bu denli olacağını beklemiyorduk. Bizim 6 maç sonunda şampiyon olacağımızdan en ufak bir kuşkumuz yok.

"LİGİ TESCİL EDİN DEMEDİK"

"Kadıköy'de 23 sene sonra kazanmaya takılmıyorum. Bizim bu maça bakış açımız yarı finali gererek finale adımızı yazdırmak oldu. Bu istatistiklere fazla takılmamak gerektiğini düşünenlerdenim. Finalde o kupayı inşallah kaptanımızın hocamızın ellerinde kaldırmayı Allah nasip eder. Bu sezonu iki kupa değil 3 kupa şile taçlandırmak en büyük hedefimiz. Biz corona virüsü sürecinde "Ligi tescil edin de kupamızı verin" demedik. Biz her zaman devletin vereceğimiz karar saygılı olduğumuzu söyledik. Biz liglerin oynanacağını biliyorduk. Bu bir endüstri. Bu sahada 22 kişinin oynandığı bir oyun değil. Milyarlarca doların döndüğü bir endüstri. Sadece işin bahis tarafına bakıldığında her şey anlaşılır. Liglerin oynanacağını bildiğimiz için hazırlıklara başladık. Sürecin sıkıntılı olacağını biliyorduk. Bütün sporcuların ciddi sakatlık sorunları yaşayacağını da çok iyi biliyorduk. Bu bir sezondaki 3. Yükleme oldu. Dikkatli olmak için gayret ettik ama inşallah bu sezonu şimdiye kadar olan sakatlılarla tamamlarız. Önümüzdeki sezonda sıkıntı devam edecek. Her türlü tedbiri almak için çalışıyoruz. Ben kalan maçlardan hiç birinin seyircili olacağını tahmin etmiyorum. İnşallah Kayserispor maçından sonra şampiyonluk kupası kaptanımız ve hocamızın elinde bu uğurda hayatını kaybedenlerin anısıyla göğe yükselir."

Başkan Ağaoğlu'nun konuşması sonrasında Divan Genel Kurulu kapalı oturumla devam etti.