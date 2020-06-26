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26 Haziran 2020, Cuma
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Haberler Trabzonspor Detaylar ortaya çıktı! Trabzonspor yanıt bekliyor

Detaylar ortaya çıktı! yanıt bekliyor

Detaylar ortaya çıktı! Trabzonspor yanıt bekliyor

ekibi , son günlerde yaşanan olaylar sonrası 'na başvurarak, bazı sorulara yanıt aramak için harekete geçmişti. Bordo-mavililerin bu başvurusunun detayları ortaya çıktı.

, son günlerde gündeme gelen iddialarla ilgili olarak 'na resmi bir yazı ile başvurarak, " içerisinde bir yapılanma mı var?, Hakemler etki altına alınıyor mu? Kurullarla bazı kulüp başkanlarının ilişkileri var mı?" sorularını sorarak, bu konuların araştırılmasını talep etti.

Başkan 'nun açıklamalarının ardından harekete geçen kulübün TFF'ye yaptığı yazılı başvuruda Trabzon'da yer alan gazetelerin manşetleri, Trabzon Barosu'nun Başkanı ve birçok kişi hakkında yaptığı suç duyurusu da ek olarak yer aldı. Kulübün yaptığı başvurunun ana maddelerinden birinin Türkiye Futbol Federasyonu'nun tüm kurularında farklı kulüp başkanlarının etkisinin olduğu ve hakem atamaları başta olmak üzere alınan kararlarda, bu kulüp başkanlarının etkisinin olup olmadığının araştırılmasının yer aldığı bildirildi.

ekibinin yaptığı başvurunun dikkat çekici maddelerinden bir tanesi de 40'ın üzerinde hakemin maç yönetme hakkının bulunduğu 'de neden sürekli olarak aynı hakemlerin bazı takımların maçlarında görevlendirildiği konusu... Bordo-mavili kulüp başvurusunda hangi hakemlerin hangi maçlarda daha çok görevlendirildiğine de yer verdi. Başvurunun diğer önemli maddelerinden bir tanesi de MHK, Tahkim, Disiplin, Gözlemciler ve Temsilciler Kurulu gibi konumlarda görev yapan kişilerin kulüp başkanları ile ticari ilişkilerinin bulunup bulunmadığının araştırılması yer alıyor. Bordo-mavili kulübün yaptığı yazılı başvuruyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nun henüz Trabzonspor'a bir dönüş yapmadığı bildirildi.

  1. 26.06.2020
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