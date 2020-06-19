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19 Haziran 2020, Cuma
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şampiyonluğu kazanırsa efsane olacak

Hüseyin Çimşir şampiyonluğu kazanırsa efsane olacak

Bordo-mavili takım daha önce bu mutluluğu Özyazıcı ve Sümer’le tattı. Çimşir hedefe ulaşırsa 41 yaşında adını efsaneler arasına yazdıracak.

Süper Lig'in 27. haftasında 56 puanla lider durumda bulunan 'da tarih yazmaya doğru ilerliyor. Bordo-mavililer, genç hoca idaresinde şampiyon olması halinde ligde 'yerlinin yerlisi' teknik adamlarla şampiyonluğa ulaşma geleneğini sürdürecek. Devre arasında ile yolların ayrılmasının ardından yardımcı antrenörlükten takımın başına getirilen Çimşir ile ekibi, 10 lig maçında 7 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

REKOR 4 KEZLE ÖZYAZICI'DA
Takımı liderliğe taşıyan Hüseyin Çimşir, Türkiye Kupası'nda da 'yi eleyerek 6 sezon sonra finale yükseldi. Çimşir, Trabzonspor'u ligde kalan 7 haftada da zirvede tutup şampiyon yapmayı başarması halinde tarihe geçecek. Daha önce bu mutluluğu (4 kez) ve Özkan Sümer'le (2 kez) yaşayan Fırtına'da Çimşir bu başarıyı tekrarlayan 3. Trabzonlu hoca olarak efsaneler arasına girecek.

Fırtına, 54 yıllık tarihinde 40 teknik direktör ile çalıştı. Bunların 10'u yabancı 30'u ise Türk hocalardı. Ligdeki 6 şampiyonluk Ahmet Suat, Özyazıcı ve Özkan Sümer ile elde edildi. İki isim de Trabzonspor'da oynadıktan sonra çalıştırıcılığa getirildi. Trabzonspor formasını giyen, 1974-1975 sezonunda ise takımda teknik direktörlük görevini üstlenen Ahmet Suat Özyazıcı ile bordomavililer, 1975-1976, 1976-1977, 1979-1980 ve 1983-1984'te şampiyon oldu. Aynı şekilde futbol oynayan, ardından da teknik direktörlük yapan Özkan Süm er ile ise 1978-1979 ve 1980-1981 sezonlarında mutlu sona ulaşıldı. Bir diğer efsane Şenol Güneş'in takımın başında olduğu dönemlerde de ve Süper Kupa elde edildi.

  1. 19.6.2020
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