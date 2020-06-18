Novak'tan şampiyonluk sözleri! "En büyük rakibimiz..."
Trabzonspor'un bu sezonki başarısında büyük pay sahibi olan Filip Novak, Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi mağlup edip finale kaldıkları maçı ve Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını değerlendirdi. Sezon hedefleri için iddialı sözler sarf eden Çek sol bek, geleceğiyle ilgili de önemli açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... Son dakika Trabzonspor haberleri
18 Haziran 2020 Perşembe 18:28
Güncelleme: 18.06.2020 18:28
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Sol bek olmasına rağmen hücuma verdiği katkı ve attığı gollerle Trabzonsporlu taraftarların gönlünde taht kuran Filip Novak, Fenerbahçe ile oynanan Türkiye Kupası yarı final maçı ve sezon hedefleri hakkında önemli açıklamalar yaptı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Çek yıldız, sezonu çifte kupayla tamamlayabileceklerini belirtirken, şampiyonluğun hayalini kurduğunu söyledi.
Novak'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
"F.BAHÇE'YE GOL ATTIĞIM İÇİN MUTLUYUM" Çok iyi durumdayız. Kupayı kazanmak istiyoruz. Fenerbahçe maçında Sörloth'un golüyle erken üstünlüğü yakaladık ve ev sahibi takım risk almak zorunda kaldı. Sörloth zaten maçın sonuna doğru turu getirmişti ama ben de en sonda gol atmayı başardım. Benim golümle güzel bir sonuç oldu. Gol için mutluyum, tekrar başladıktan sonra formumda bir düşüş olmadı ve gol de bana moral verdi.
Mart ayından bu yana ara vermek... Çok uzundu. 1 ay ve 1 haftalık bir hazırlığımız oldu. Başlamak için günleri saydık. Göztepe karşısında da 50 dakikadan fazla 10 kişi oynadık ama orada da 3-1 kazandık ve zirvedeyiz. Ligde 7, kupada ise 1 final maçımız var.
"HEDEFİMİZ HER ŞEYİ KAZANMAK!" Neden iki kupayı birden almayalım ki! İyi bir takımımız var ve hedefimiz de her şeyi kazanmak. Kulüpte Trabzonspor'un en son 1984'te kazandığı şampiyonluk konuşuluyor. Uzun ve zorlu bir yolculuğumuz var. Ancak yönetimin de, taraftarların da ne kadar çok kupayı istediğini görüyoruz. Onların isteklerini gerçekleştirmeye uğraşacağız.