Sörloth'tan flaş Emre Belözoğlu açıklaması! 'Susmayı bilmiyor'
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş mücadelesinde Fenerbahçe'ye konuk olan Trabzonspor rakibini 3-1 mağlup ederken, finale adını yazdıran ilk kulüp olmuştu. Bordo-mavililerin kaydettiği üç golün ikisini kaydeden Norveçli yıldız oyuncu Alexander Sörloth, mücadelenin 23. dakikasında Fenerbahçeli oyuncu Emre Belözoğlu ile bir gerginlik yaşamış ve bu olay çok konuşulmuştu. Sörloth ülkesinin basınına konu ile alakalı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
Kıran kırana geçen mücadelenin 23. dakikasında bordo-mavililerin başarılı oyuncusu Alexander Sörloth ile Emre Belözoğlu arasında büyük bir gerginlik yaşanmıştı.
Sörloth ve Serdar Aziz'in hava topu mücadelesi sonrası hakem Cüneyt Çakır'a saha kenarından itirazlarda bulunan Belözoğlu'nu uyaran Sörloth'un uyarısı sonrası, ikili tartışmaya başlamıştı. Gösterdiği tepki sonrasında sarı kart gören Belözoğlu itirazlarına devam ederken Çakır'a, "Allah'tan kork" sözlerini demesinin ardından, Emre, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışına kaldı.