Sörloth'tan flaş Emre Belözoğlu açıklaması! 'Susmayı bilmiyor'

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş mücadelesinde Fenerbahçe'ye konuk olan Trabzonspor rakibini 3-1 mağlup ederken, finale adını yazdıran ilk kulüp olmuştu. Bordo-mavililerin kaydettiği üç golün ikisini kaydeden Norveçli yıldız oyuncu Alexander Sörloth, mücadelenin 23. dakikasında Fenerbahçeli oyuncu Emre Belözoğlu ile bir gerginlik yaşamış ve bu olay çok konuşulmuştu. Sörloth ülkesinin basınına konu ile alakalı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)