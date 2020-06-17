Trabzon yerel basını final sevincini böyle gördü! 'Kral konuşunca herkes susacak' - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
17 Haziran 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Trabzon yerel basını final sevincini böyle gördü! "Kral konuşunca herkes susacak"

Trabzon yerel basını final sevincini böyle gördü! "Kral konuşunca herkes susacak"

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe'yi deplasmanda mağlup ederek finale yükseldi. Trabzon yerel basını, şehirde coşkuyla kutlanan final sevincine sayfalarında geniş yer verdi. İşte o başlıklar...

17 Haziran 2020 Çarşamba 10:55 Güncelleme: 17.06.2020 10:55
Trabzon yerel basını final sevincini böyle gördü! Kral konuşunca herkes susacak

Trabzon'da yerel gazeteler, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Fenerbahçe'yi 3-1 yenen ve finale yükselen Trabzonspor'a övgü yağdırdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Trabzon yerel basını final sevincini böyle gördü! Kral konuşunca herkes susacak

Karadeniz gazetesi, ilk sayfasının tamamında yer verdiği haberde, bordo-mavili takımın fotoğrafı ile "İstanbul'u fethettik kupada finaldeyiz", "Herkes bize biz Fener'e hastayız" başlığını kullanarak, "10 yıl önce Fenerbahçe'yi Şanlıurfa'da 3-1 yenip Türkiye Kupası'na uzanan Trabzonspor için tarih tekerrür etti. Fırtına derbide yine İstanbul ekibini Kadıköy'de 3-1 ile yıkıp adını finale yazdırdı" değerlendirmesine yer verdi.

Trabzon yerel basını final sevincini böyle gördü! Kral konuşunca herkes susacak

"TÜRKİYE BORDO-MAVİ"

Gazete, ikinci sayfasında da "Türkiye bordo-mavi" diyerek, Trabzon'daki sevinç gösterilerinin fotoğrafları ile son sayfasında "Yalı çocukları değil yayla çocukları kazandı" başlığını kullandı. Gazetenin son sayfasında ayrıca "Trabzonspor, ilk maçta 2-1 yendiği Fener'i Kadıköy'de de 3-1 ile devirdi ve 7 yıl sonra adını finale yazdırdı" ifadesini kullandı.

Trabzon yerel basını final sevincini böyle gördü! Kral konuşunca herkes susacak

Karadeniz'de Son Nokta gazetesi de ilk sayfasında "Bu fırtınanın önünde durulmaz" ve arka sayfasında "Müzede yer açın kupalarla geliyoruz", "Fırtına Kadıköy'de 23 yıl sonra destan yazdı" başlıkları ile galibiyeti okuyucularına duyurdu.

Trabzon yerel basını final sevincini böyle gördü! Kral konuşunca herkes susacak

"BAYRAKLARI HAZIRLAYIN ÇİFTE BAYRAM YAPACAĞIZ"

Karadeniz'den Günebakış gazetesi, ilk sayfasının tamamında duyurduğu haberinde Sörloth ile Ekuban'ın sevinç fotoğrafına yer vererek, "Kupa bizim", "Fener'i 23 yıl sonra Kadıköy'ün çimlerine gömdük, kupada adımızı finale yazdırdık" başlıklarını kullandı. Gazete son sayfasında da "Şampiyonluk bizim", "Bayrakları hazırlayın çifte bayram yapacağız" başlıklarına yer verdi.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA