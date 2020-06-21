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Trabzonspor zirveyi geri istiyor! İşte Hüseyin Çimsir'in Alanya 11'i

Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adayı konumunda bulunan Trabzonspor, 28. hafta mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor'a konuk oluyor. Maç fazlasıyla liderliğe yükselen Medipol Başakşehir'den zirveyi geri almak isteyen bordo-mavililer, hesaplarını mutlak galibiyet üzerine kurmuş durumda. Karşılaşma öncesi, cezası sona eren Guilherme geri dönerken, Nwakaeme ve Sosa'nın oynaması beklenmiyor. İşte Trabzonspor'un muhtemel Alanyaspor ilk 11'i ve detaylar...

21 Haziran 2020 Pazar 14:58 Güncelleme: 21.06.2020 14:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





