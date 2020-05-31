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31 Mayıs 2020, Pazar
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Kasayı ona emanet edeceğiz

Kasayı ona emanet edeceğiz

Başkan , 'ya gelecekte teknik kadroda görev vermek istediklerini söyledi.

Başkan , 'ya gelecekte teknik kadroda görev vermek istediklerini söyledi. Ağaoğlu espriyle karışık, "'u benimsemiş bir oyuncu. Kısa bir görüşme gerçekleştirdik. Maddi olarak bizi hiç üzmedi. Joao'nun 1 'sı diğer oyuncuların 10 Lira'sı. Finansal konularda Pereira'ya çok güvendiğimiz için, herhalde futbolu bıraktıktan sonra kulüpte CEO olarak görev alacak. Kulübün kasasını ona emanet edeceğiz" dedi.

  1. 31.5.2020
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