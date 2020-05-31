Kasayı ona emanet edeceğiz

Başkan Ağaoğlu, Pereira'ya gelecekte teknik kadroda görev vermek istediklerini söyledi. Ağaoğlu espriyle karışık, "Trabzonspor'u benimsemiş bir oyuncu. Kısa bir görüşme gerçekleştirdik. Maddi olarak bizi hiç üzmedi. Joao'nun 1 Lira'sı diğer oyuncuların 10 Lira'sı. Finansal konularda Pereira'ya çok güvendiğimiz için, herhalde futbolu bıraktıktan sonra kulüpte CEO olarak görev alacak. Kulübün kasasını ona emanet edeceğiz" dedi.