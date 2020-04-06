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06 Nisan 2020, Pazartesi
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Doğan Erdoğan mutfakta

Doğan Erdoğan mutfakta

Hüseyin’den sonra başarılı orta saha oyuncusu hünerlerini sergiledi.

'un sosyal medya hesapları ligler oynanırken farkını ortaya koymuştu. Koronavirüs sebebiyle 'Evde kal' çağrıları sebebiyle kimsenin dışarı çıkmadığı dönemde de aynı başarıyla çalışıyorlar. Futbolcuların mutfakta yemek yaptığı bölümlerin ikincisi çekildi. İlkinde stoper Hüseyin Türkmen hünerlerini sergilemişti. Bu sefer de orta sahanın başarılı ismi Doğan Erdoğan mutfağa girdi. Bugün resmi siteden bu anlar paylaşılacak.
  1. 6.4.2020
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