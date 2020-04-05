Trabzonspor'dan taraftarlara ücretsiz dergi erişimi müjdesi
Corona virüsü nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından kulüpler de taraftarların evde kalmaları için sık sık mesaj veriyor. Trabzonspor, kulüp dergisinin son 2 yıldaki tüm sayılarını internet üzerinden ücretsiz olarak erişime açtığını duyurdu.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Evde vakit geçirirken Trabzonspor'dan mahrum kalmak istemeyen taraftarlarımız için, kulübümüzün aylık yayını Trabzonspor dergisinin son iki yıldaki tüm sayılarını ücretsiz olarak erişime açtık. Dergimizin geçmiş sayılarını resmi sitemiz üzerinden okuyabilirsiniz" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, taraftarların e-dergi arşivine "www.trabzonspor.org.tr/tr/trabzonspor/dergilerimiz" adresinden ulaşabilecekleri kaydedildi.
Evde vakit geçirirken Trabzonspor'dan mahrum kalmak istemeyen tüm taraftarlarımız için kulübümüzün aylık yayını dergimizin son 2 yılda yayınlanan tüm sayılarını ücretsiz olarak erişime açtık!— Trabzonspor Kulübü #EvdeKal?? (@Trabzonspor) April 5, 2020
Keyifli okumalar ?? #EvdeKal ??????
E-Dergi arşivi için: ??https://t.co/rW4IsgltJ7 pic.twitter.com/02XzRY0eRB
- 05.04.2020
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