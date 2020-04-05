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05 Nisan 2020, Pazar
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'dan taraftarlara ücretsiz dergi erişimi müjdesi

Trabzonspor'dan taraftarlara ücretsiz dergi erişimi müjdesi

Corona virüsü nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından kulüpler de taraftarların evde kalmaları için sık sık mesaj veriyor. , kulüp dergisinin son 2 yıldaki tüm sayılarını üzerinden ücretsiz olarak erişime açtığını duyurdu.

Bordo-mavili kulübün sitesinden yapılan açıklamada, "Evde vakit geçirirken 'dan mahrum kalmak istemeyen taraftarlarımız için, kulübümüzün aylık yayını Trabzonspor dergisinin son iki yıldaki tüm sayılarını ücretsiz olarak erişime açtık. Dergimizin geçmiş sayılarını resmi sitemiz üzerinden okuyabilirsiniz" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, taraftarların e-dergi arşivine "www.trabzonspor.org.tr/tr/trabzonspor/dergilerimiz" adresinden ulaşabilecekleri kaydedildi.

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  1. 05.04.2020
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