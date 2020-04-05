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05 Nisan 2020, Pazar
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Haberler Trabzonspor Obi Mikel'in yerine üç aday! İşte o liste...

'da orta sahaya üç aday!

Trabzonspor'da orta sahaya üç aday!

, ’in ayrılığı sonrası 3 ismi ön plana aldı. , ve ile temaslar sürüyor.

Bordo-mavılı ekip bir yandan Haziran başında start alması beklenen sezonun kalan 8 maçının hazırlıklarını sürdürürken diğer taraftan çalışmalarını da devam ediyor. önceliği John 'in ayrılığı sonrası boşalan ön libero pozisyonuna vermiş durumda. temsilcisi bu pozisyon için birçok adayı gündemine aldı. 3 isim ise öne çıkıyor. Bunlar , ve . Trabzonspor gelecek sezon için öncelikle bu 3 futbolcudan birini renklerine bağlamaya çalışacak. İşte o isimler...

MARVELOUS NAKAMBA
Karadeniz ekibinin ilgilendiği isimler arasında en pahalı olanı. Bonservis bedeli 10 milyon euro'ya yakın ancak Trabzonspor onu kiralama formülüyle renklerine katmayı planlıyor. Bu sezon 'nın 21 maçında yer aldı. Gol ve asisti yok. 4 defa gördü. Sol ayağını etkili şekilde kullanıyor. Hareketli bir oyuncu. Bordo-mavili ekibin scout ekibi "Bizim ligin üzerinde bir oyuncu. Alabilirsek müthiş fayda sağlar" raporunu hazırladılar.

ANTE PALAVERSA
Hırvat futbolunun yetiştirdiği yeni yeteneklerden Ante Palaversa, 'nin scoutlarının ağına takıldı. İngiliz ekibi, 'ten kadrosuna kattığı 19 yaşındaki futbolcuyu Oostende'ye kiraladı. Bu sezon Oostende'de 19 maça çıktı. Gol veya asist üretemedi. 2 sarı kart gördü. Yetenekli ve gelişime açık oyuncu için Trabzonspor, Manchester City ile ilk görüşmeleri gerçekleştirdi. Palaversa ile de temaslar devam ediyor.

FRANK BOYA
Bordo-mavılı ekibin kanca attığı Boya, 1.90'lık boyuyla sadece yerden değil havadan da geçit vermeyen bir isim. Kamerunlu oyuncu, Karadeniz ekibinin taraftarlarının "Come to Trabzonspor" mesaj yağmuruna olumlu sinyaller göndermişti. Tam bir top hırsızı. Genç yaşına rağmen Obi Mikel gibi pozisyon bilgisi gelişmiş. Takım oyununa uygun ve savaşçı bir oyuncu. İzlenen oyuncular arasında maliyet açısından transferi en kolay isim de Frank Boya.

  1. 5.4.2020
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