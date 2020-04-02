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02 Nisan 2020, Perşembe
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'da Nakamba harekatı

Trabzonspor'da Nakamba harekatı

, 'e verilen arada gelecek sezonun çalışmalarına hız verirken, 'in ayrılışının ardından bu mevkii için oyuncu havuzundaki isimler de taranıyor.

, 'e verilen arada gelecek sezonun çalışmalarına hız verirken, 'in ayrılışının ardından bu mevkii için oyuncu havuzundaki isimler de taranıyor.

Bu isimler arasında öne çıkanlardan biri de forması giyen Marvelous Nakamba oldu. Geçtiğimiz yıl ekibi FC Brugge'dan Aston Villa'ya geçen 26 yaşındaki Zimbabve'li ön libero güçlü fiziği ile dikkat çekiyor.

Aston Villa ise 'de ligde kalma mücadelesi veriyor. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da transfer stratejilerini, "Biz İngiltere'yi takip ediyoruz. Burada ligden düşen takımlardan oyuncu almak ekonomik olarak daha mantıklı" dedi.

  1. 2.4.2020
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