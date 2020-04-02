Trabzonspor'da Nakamba harekatı
Trabzonspor, Süper Lig'e verilen arada gelecek sezonun transfer çalışmalarına hız verirken, Obi Mikel'in ayrılışının ardından bu mevkii için oyuncu havuzundaki isimler de taranıyor.
Trabzonspor, Süper Lig'e verilen arada gelecek sezonun transfer çalışmalarına hız verirken, Obi Mikel'in ayrılışının ardından bu mevkii için oyuncu havuzundaki isimler de taranıyor.
Bu isimler arasında öne çıkanlardan biri de Aston Villa forması giyen Marvelous Nakamba oldu. Geçtiğimiz yıl Belçika ekibi FC Brugge'dan Aston Villa'ya geçen 26 yaşındaki Zimbabve'li ön libero güçlü fiziği ile dikkat çekiyor.
Aston Villa ise İngiltere'de ligde kalma mücadelesi veriyor. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da transfer stratejilerini, "Biz İngiltere'yi takip ediyoruz. Burada ligden düşen takımlardan oyuncu almak ekonomik olarak daha mantıklı" dedi.
- 2.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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