Trabzonspor'un yıldızı Ndiaye'den alkışlanacak hareket! - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
01 Nisan 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Ndiaye'den alkışlanacak hareket!

'un yıldızı Ndiaye'den alkışlanacak hareket!

Trabzonspor'un yıldızı Ndiaye'den alkışlanacak hareket!

'un devre arasında İngiliz ekibi 'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Badou Ndaiye, Senegal'in başkenti Dakar'a bağlı Diamaley ve Post ilçelerinde 650 aileye pirinç, sabun, , dezenfektan ve deterjan yardımında bulundu.

'un Senegalli yıldız oyuncusu Badou Ndiaye, doğduğu semtte yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınından etkilenen 650 aileye yardımda bulundu. Ndiaye'nin ailesi, Senegal'in başkenti Dakar'a bağlı Diamaley ve Post ilçelerinde 650 aileye pirinç, sabun, , dezenfektan ve deterjan bulunan yardım kolilerini ailelere dağıttı.

Ayrıca Diamaley sağlık merkezine, maske, dezenfektan, hijyen kiti ve tıbbi malzemelerin bulunduğu yardım Ndiaye'nin ailesi tarafından ulaştırıldı. Badou Ndiaye yaptığı açıklamada, tüm dünyanın kcorona virüsü nedeniyle zor bir süreçten geçtiğini söyledi.

"GÜZEL GÜNLERE ULAŞACAĞIMIZA İNANIYORUM"

"Bugün dayanışma gösterme günü. Bu zorlu şartlar beni doğduğum topraklardaki ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye itti." diyen ünlü futbolcu Ndiaye, birçoğu salgın nedeniyle işlerini kaybeden bu insanlara elinden gelen en iyi şekilde yardım etmeye çalıştığını belirtti. Ndiaye, "Allah'ın izniyle bu zorlu sürecin üstesinden hep birlikte gelerek daha güzel günlere ulaşacağımıza inanıyorum." ifadesini kullandı.

Senegal için dua ettiğini aktaran Ndiaye, 'nin Kovid-19'la başarılı bir mücadele verdiğini, kendisini Trabzon'da güvende hissettiğini ifade etti. Bordo-mavili takımın devre arasında kadrosuna kattığı Senegalli yıldız futbolcu, daha önce 'da top koşturmuştu.

  1. 01.04.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Trabzonspor'un yıldızı Ndiaye'den alkışlanacak hareket! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA