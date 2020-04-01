Trabzonspor'un yıldızı Ndiaye'den alkışlanacak hareket!
Trabzonspor'un devre arasında İngiliz ekibi Stoke City'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Badou Ndaiye, Senegal'in başkenti Dakar'a bağlı Diamaley ve Post ilçelerinde 650 aileye pirinç, sabun, çamaşır suyu, dezenfektan ve deterjan yardımında bulundu.
Trabzonspor'un Senegalli yıldız oyuncusu Badou Ndiaye, doğduğu semtte yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınından etkilenen 650 aileye yardımda bulundu. Ndiaye'nin ailesi, Senegal'in başkenti Dakar'a bağlı Diamaley ve Post ilçelerinde 650 aileye pirinç, sabun, çamaşır suyu, dezenfektan ve deterjan bulunan yardım kolilerini ailelere dağıttı.
Ayrıca Diamaley sağlık merkezine, maske, dezenfektan, hijyen kiti ve tıbbi malzemelerin bulunduğu yardım Ndiaye'nin ailesi tarafından ulaştırıldı. Badou Ndiaye yaptığı açıklamada, tüm dünyanın kcorona virüsü nedeniyle zor bir süreçten geçtiğini söyledi.
"GÜZEL GÜNLERE ULAŞACAĞIMIZA İNANIYORUM"
"Bugün dayanışma gösterme günü. Bu zorlu şartlar beni doğduğum topraklardaki ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye itti." diyen ünlü futbolcu Ndiaye, birçoğu salgın nedeniyle işlerini kaybeden bu insanlara elinden gelen en iyi şekilde yardım etmeye çalıştığını belirtti. Ndiaye, "Allah'ın izniyle bu zorlu sürecin üstesinden hep birlikte gelerek daha güzel günlere ulaşacağımıza inanıyorum." ifadesini kullandı.
Senegal için dua ettiğini aktaran Ndiaye, Türkiye'nin Kovid-19'la başarılı bir mücadele verdiğini, kendisini Trabzon'da güvende hissettiğini ifade etti. Bordo-mavili takımın devre arasında kadrosuna kattığı Senegalli yıldız futbolcu, daha önce Galatasaray'da top koşturmuştu.
- 01.04.2020
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Yorum
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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