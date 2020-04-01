Trabzonspor'da Badou Ndiaye ameliyat edildi - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
01 Nisan 2020, Çarşamba
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'da ameliyat edildi

Trabzonspor'da Badou Ndiaye ameliyat edildi

'un devre arası döneminde takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı Senegalli orta saha oyuncusu , sol dizinden ameliyat edildi. Yıldız futbolcunun durumunun iyi olduğu bildirildi.

'a ara döneminde 'den transfer olan , sol dizinden ameliyat oldu.

Bordo-mavili takım, devre arasında kadrosuna kattığı Badou Ndiaye'nin sol dizinde yaşadığı problemlerin artması üzerine ameliyat olmasına karar verdi. 'e verilen arayı değerlendirmek isteyen bordo-mavili kulüp, dün 'nde oyuncuyu ameliyat ettirdi.

Sol diz dış menisküsünde ufak bir yırtığı bulunan oyuncu başaralı bir operasyon geçirirken, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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  1. 01.04.2020
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