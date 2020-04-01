Trabzonspor'da Badou Ndiaye ameliyat edildi
Trabzonspor'un devre arası transfer döneminde Stoke City takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı Senegalli orta saha oyuncusu Badou Ndiaye, sol dizinden ameliyat edildi. Yıldız futbolcunun durumunun iyi olduğu bildirildi.
Trabzonspor'a ara transfer döneminde Stoke City'den transfer olan Badou Ndiaye, sol dizinden ameliyat oldu.
Bordo-mavili takım, devre arasında kadrosuna kattığı Badou Ndiaye'nin sol dizinde yaşadığı problemlerin artması üzerine ameliyat olmasına karar verdi. Süper Lig'e verilen arayı değerlendirmek isteyen bordo-mavili kulüp, dün Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde oyuncuyu ameliyat ettirdi.
Sol diz dış menisküsünde ufak bir yırtığı bulunan oyuncu başaralı bir operasyon geçirirken, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
- 01.04.2020
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