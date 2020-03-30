Şampiyonluk için! Trabzonspor'dan 366 milyonluk transfer teklifine ret

Trabzonspor'da saatler şampiyonluğa kuruldu... Corona virüsü nedeniyle Süper Lig'e ara verilirken, hayatın normale dönmesinin ardından TFF'nin vereceği karar sonrası takımların yeniden sahaya çıkması bekleniyor.

Yaşanan bu gelişmeler bir kenara, Trabzonspor camiasının dört gözle beklediği şampiyonluk kupası için Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun nelerden vazgeçtiği de ortaya çıktı.

366 MİLYONU ELİNİN TERSİYLE İTİ

Takvim Gazetesi'nin haberine göre, daha önce Ağaoğlu, sezon içerisinde 5 oyuncuya resmi teklif geldiğini açıklamıştı. Bu tekliflerin toplamının 366 Milyon TL olduğu ortaya çıktı.

BU İSİMLER KİMLER?

Öte yandan bu isimlerin bazıları ortaya çıktı... Aktarılan bilgilere göre bu isimler; Caleb Ekuban, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır ve Hüseyin Türkmen...