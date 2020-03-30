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30 Mart 2020, Pazartesi
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Haberler Trabzonspor Şampiyonluk aşkına! Trabzonspor'dan 366 milyonluk teklife ret

Şampiyonluk için! 'dan 366 milyonluk teklifine ret

Şampiyonluk için! Trabzonspor'dan 366 milyonluk transfer teklifine ret

şampiyonluk aşkına... Sezon başından bu yana oynadığı futbolla izleyenleri kendine hayran bırakan bordo mavililerin, sezon sonunda ipi göpüslemek adına nelerden vazgeçtiği ortaya çıktı. Başkan 'nun daha önce açıkladığı '5 isme teklifi geldi' sözlerinin ardından elinin tersiyle ittiği miktar ve o isimler ortaya çıktı! İşte detaylar...

'da saatler şampiyonluğa kuruldu... Corona virüsü nedeniyle Süper Lig'e ara verilirken, hayatın normale dönmesinin ardından TFF'nin vereceği karar sonrası takımların yeniden sahaya çıkması bekleniyor.

Yaşanan bu gelişmeler bir kenara, Trabzonspor camiasının dört gözle beklediği şampiyonluk kupası için Başkan 'nun nelerden vazgeçtiği de ortaya çıktı.

366 MİLYONU ELİNİN TERSİYLE İTİ

Takvim Gazetesi'nin haberine göre, daha önce Ağaoğlu, sezon içerisinde 5 oyuncuya resmi teklif geldiğini açıklamıştı. Bu tekliflerin toplamının 366 Milyon TL olduğu ortaya çıktı.

BU İSİMLER KİMLER?

Öte yandan bu isimlerin bazıları ortaya çıktı... Aktarılan bilgilere göre bu isimler; Caleb Ekuban, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır ve Hüseyin Türkmen...

  1. 30.03.2020
  2. Güncelleme: 30.03.2020 11:29
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