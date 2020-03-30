Şampiyonluk için! Trabzonspor'dan 366 milyonluk transfer teklifine ret
Trabzonspor şampiyonluk aşkına... Sezon başından bu yana oynadığı futbolla izleyenleri kendine hayran bırakan bordo mavililerin, sezon sonunda ipi göpüslemek adına nelerden vazgeçtiği ortaya çıktı. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun daha önce açıkladığı '5 isme transfer teklifi geldi' sözlerinin ardından elinin tersiyle ittiği miktar ve o isimler ortaya çıktı! İşte detaylar...
Trabzonspor'da saatler şampiyonluğa kuruldu... Corona virüsü nedeniyle Süper Lig'e ara verilirken, hayatın normale dönmesinin ardından TFF'nin vereceği karar sonrası takımların yeniden sahaya çıkması bekleniyor.
Yaşanan bu gelişmeler bir kenara, Trabzonspor camiasının dört gözle beklediği şampiyonluk kupası için Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun nelerden vazgeçtiği de ortaya çıktı.
366 MİLYONU ELİNİN TERSİYLE İTİ
Takvim Gazetesi'nin haberine göre, daha önce Ağaoğlu, sezon içerisinde 5 oyuncuya resmi teklif geldiğini açıklamıştı. Bu tekliflerin toplamının 366 Milyon TL olduğu ortaya çıktı.
BU İSİMLER KİMLER?
Öte yandan bu isimlerin bazıları ortaya çıktı... Aktarılan bilgilere göre bu isimler; Caleb Ekuban, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır ve Hüseyin Türkmen...
- 30.03.2020
- Güncelleme: 30.03.2020 11:29
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Şampiyonluk için! Trabzonspor'dan 366 milyonluk transfer teklifine ret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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