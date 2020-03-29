Trabzonspor'un yıldızı Filip Novak'ın "Evde kal" çağrısı kötü bitti
Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen aradan çalışmalarını evde sürdüren Trabzonspor'un başarılı futbolcusu Filip Novak'tan görülmemiş bir 'evde kal' çağrısı geldi. Eşinin kafasına koyduğu tuvalet kağıdını topla vurmaya çalışan Novak'ın başarısız denemesi sonrası komik görüntüler ortaya çıktı. Yıldız futbolcunun paylaşımı sosyal medyada da birçok taraftar tarafından paylaşıldı.
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