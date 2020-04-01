Trabzonspor Kanga için resmen harekete geçti!

Corona virüsü salgını nedeniyle liglere ara verilirken, Trabzonspor yönetimi gelecek sezonun planlamasını daha şimdiden yapmaya başladı.

Bordo-mavililer, Sparta Prag ile sözleşmesi bu sezon sonu bitecek Gabonlu orta saha Guelor Kanga için yeniden harekete geçti. Karadeniz devi, Kanga ile devre arasında da ilgilenmiş fakat bu transfer bonservise takılmıştı.

2018 yılında Kızılyıldız'dan Sparta Prag'a 1 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Kanga, gösterdiği performansla birçok kulübün ilgisini çekmişti. Sparta Prag'ın Kanga'yı takımda tutma çabası sonuçsuz kalırken, oyuncuya yeni sözleşme sunulsa da kabul görmediği ve sezon sonunda yıldız ismin bedelsiz olarak Trabzonspor'a katılmayı beklediği kaydedildi.



