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01 Nisan 2020, Çarşamba
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Haberler Trabzonspor Fırtına transferde de esecek! Resmen harekete geçildi

Kanga için resmen harekete geçti!

Trabzonspor Kanga için resmen harekete geçti!

Fırtına, ile sözleşmesi bu sezon sonu bitecek olan 29 yaşındaki Gabonlu orta saha ’yı etmek için resmen harekete geçti.

Corona virüsü salgını nedeniyle liglere ara verilirken, yönetimi gelecek sezonun planlamasını daha şimdiden yapmaya başladı.

Bordo-mavililer, ile sözleşmesi bu sezon sonu bitecek Gabonlu orta saha için yeniden harekete geçti. devi, Kanga ile devre arasında da ilgilenmiş fakat bu bonservise takılmıştı.

2018 yılında Kızılyıldız'dan Sparta Prag'a 1 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Kanga, gösterdiği performansla birçok kulübün ilgisini çekmişti. Sparta Prag'ın Kanga'yı takımda tutma çabası sonuçsuz kalırken, oyuncuya yeni sözleşme sunulsa da kabul görmediği ve sezon sonunda yıldız ismin bedelsiz olarak Trabzonspor'a katılmayı beklediği kaydedildi.


  1. 1.4.2020
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