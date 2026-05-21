Fenerbahçe'den Dorgeles Nene açıklaması!

Fenerbahçe, resmi kanalları üzerinden yaptığı açıklama ile Dorgeles Nene'nin başarılı bir operasyon geçirdiğini duyurdu. Sarı-lacivertlilerin yaptığı açıklamada, "Futbolcumuz Dorgeles Nene, sağlık heyetimizin gerçekleştirdiği detaylı kontrollerin ardından planlı bir cerrahi operasyon geçirmiştir. Başarıyla tamamlanan operasyon sonrası oyuncumuzun tedavi ve rehabilitasyon süreci, kulübümüzün sağlık ekibi tarafından titizlikle takip edilmektedir. Dorgeles Nene'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklı şekilde takımımıza dönmesini temenni ediyoruz." ifadeleri yer aldı.