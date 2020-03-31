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31 Mart 2020, Salı
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'a 2. Arjantinli efsane! ...

Trabzonspor'a 2. Arjantinli efsane! Jose Sosa...

'a geldiği günden bu yana hem oynadığı futbolla, hem de karakteristlik özelliği ile alkışları toplamayı başaran , taraftarın adeta sevgilisi haline gelmiş durumda. Bordo mavililerde Colman'ın ardından 2. efsanesi olma yolunda ilerleyen yıldız futbolcu, 3 büyükleri de boş geçmeyerek bu konuda başarılı bir form grafiği sergiledi.

'da Arjantinli yıldızların başarısı dikkat çekiyor. Son 2.5 sezonda kaptan 'nın öne çıkması taraftarları memnun ediyor.

Hem kaptanlığı hem de saha içindeki katkısıyla zirve yarışında takımının en büyük destekçisi olan 34 yaşındaki futbolcu, akıllara bir başka Arjantinli ismi getirdi. 2008-13 yılları arasında bordo-mavili formayı taşıyan da tıpkı Sosa gibi başarı sağlayıp, kaptanlığa kadar yükselmişti.

İki Tangocu yıldızın istatistikleri de gözlerden kaçmadı. Her ikisi de benzer başarı rakamlarıyla öne çıktı.

Trabzonspor'la 152 maça çıkan Colman, 19 gol 39 asistle oynamıştı. Üç büyüklere karşı derbilerde de 8 gol kaydetmişti.


Jose Sosa da 136 maçta 23 gol atıp 33 asist yaptı. Sosa, üç büyüklere karşı da 6 gol buldu.


Colman, 2009-10 sezonunda Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa kazanırken; 2010-11 sezonunda da 82 puan toplayan takımın as futbolcusuydu. Sosa da özellikle son 2 sezonda zirve yarışı veren takımının değişilmezi oldu.

  1. 31.03.2020
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