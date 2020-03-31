Trabzonspor Nakamba'yı gündemine aldı
Trabzonspor'da orta sahaya takviye arayışları sürüyor. Bordo-mavili ekip John Obi Mikel'in takımdan ayrılmasının ardından Frank Boya ile ilgilenmeye başlamıştı. Fırtına sürpriz bir ismi daha listesine dahil etti.
Trabzonspor Süper Lig'e verilen arada gelecek sezonun transfer çalışmalarına hız verdi. Bordo-mavililer, Nijeryalı futbolcu Obi Mikel'in takımdan ayrılışından sonra 6 numaraya oyuncu bakıyor. Takvim'de yer alan habere göre Mouscron forması giyen Frank Boya'dan sonra gündeme ikinci bir isim geldi; Aston Villa forması giyen Marvelous Nakamba...
Geçtiğimiz yıl Belçika ekibi FC Brugge'dan Aston Villa'ya geçen 26 yaşındaki Zimbabve'li ön libero güçlü fiziği ile dikkat çekiyor. Bu sezon 26 maçta görev yapan Nakamba 12 kez de ülkesinin milli takım formasını giydi.
İngiliz ekibi Aston Villa'da oynayan Marvelous Nakamba 190 karşılaşmada oynadı, 4 gol atarken 5 de asist yaptı.
- 31.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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