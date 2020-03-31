Trabzonspor Nakamba'yı gündemine aldı

Trabzonspor Süper Lig'e verilen arada gelecek sezonun transfer çalışmalarına hız verdi. Bordo-mavililer, Nijeryalı futbolcu Obi Mikel'in takımdan ayrılışından sonra 6 numaraya oyuncu bakıyor. Takvim'de yer alan habere göre Mouscron forması giyen Frank Boya'dan sonra gündeme ikinci bir isim geldi; Aston Villa forması giyen Marvelous Nakamba...

Geçtiğimiz yıl Belçika ekibi FC Brugge'dan Aston Villa'ya geçen 26 yaşındaki Zimbabve'li ön libero güçlü fiziği ile dikkat çekiyor. Bu sezon 26 maçta görev yapan Nakamba 12 kez de ülkesinin milli takım formasını giydi.

İngiliz ekibi Aston Villa'da oynayan Marvelous Nakamba 190 karşılaşmada oynadı, 4 gol atarken 5 de asist yaptı.