Trabzonspor Nakamba'yı gündemine aldı! Son dakika transfer haberleri - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
31 Mart 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Trabzonspor'dan orta sahaya dinamo!

Nakamba'yı gündemine aldı

Trabzonspor Nakamba'yı gündemine aldı

'da orta sahaya takviye arayışları sürüyor. Bordo-mavili ekip 'in takımdan ayrılmasının ardından ile ilgilenmeye başlamıştı. Fırtına sürpriz bir ismi daha listesine dahil etti.

'e verilen arada gelecek sezonun transfer çalışmalarına hız verdi. Bordo-mavililer, Nijeryalı futbolcu Obi Mikel'in takımdan ayrılışından sonra 6 numaraya oyuncu bakıyor. Takvim'de yer alan habere göre Mouscron forması giyen 'dan sonra gündeme ikinci bir isim geldi; forması giyen ...

Geçtiğimiz yıl Belçika ekibi FC Brugge'dan Aston Villa'ya geçen 26 yaşındaki Zimbabve'li ön libero güçlü fiziği ile dikkat çekiyor. Bu sezon 26 maçta görev yapan Nakamba 12 kez de ülkesinin milli takım formasını giydi.

İngiliz ekibi Aston Villa'da oynayan Marvelous Nakamba 190 karşılaşmada oynadı, 4 gol atarken 5 de asist yaptı.

  1. 31.03.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Trabzonspor Nakamba'yı gündemine aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN