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31 Mart 2020, Salı
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Rekortmen Fırtına

Rekortmen Fırtına

Bu sezon ligi kasıp kavuran , toplam 39 maçta 3 bin 132 dakika sahada kalarak rekor kırdı. ve 3 bin 152 dakikaya toplam 25 gol, 8 asist sığdıran Sörloth zirveye yerleşti.

Bu sezon ligi kasıp kavuran , toplam 39 maçta 3 bin 132 dakika sahada kalarak rekor kırdı. ve 3 bin 152 dakikaya toplam 25 gol, 8 asist sığdıran Sörloth zirveye yerleşti.

devi, bu sezon 'de oynanan 26 maçlık periyotta en uzun süreli (11) namağlup takım olma unvanını elinde bulunduruyor. Bordo-mavilileri G.Saray (10) takip ediyor.

Ligde 12 deplasmanda bir yenilgi gören Karadeniz devi, bu istatistikle Avrupa'nın 5 büyük ligi ve 'de yer alan 116 ekip içerisinde en başarılı ekip oldu
  1. 31.3.2020
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