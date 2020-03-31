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31 Mart 2020, Salı
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'da yükseliş dönemi

Trabzonspor'da yükseliş dönemi

, başkan 'nun görevde bulunduğu 710 günlük sürede hem sportif hem de ekonomik alanda toparlanma yolunda önemli bir mesafe alarak yükselişe geçti.

, başkan 'nun görevde bulunduğu 710 günlük sürede hem sportif hem de ekonomik alanda toparlanma yolunda önemli bir mesafe alarak yükselişe geçti. Söz konusu dönemde bordo-mavili takım 66 lig maçına çıktı. 2017-18'in 29. haftasında 3-3 biten maçıyla başlayan dönemde Fırtına, 36 galibiyet, 18 beraberlik aldı ve 12 kez yenildi. 136 gole karşılık ise kalesinde 86 gol gördü.

2 ESKİ BAŞKANI SOLLADI
Başkan Ağaoğlu, kendisinden önce görev yapan ve yönetimlerini solladı. Hacıosmanoğlu 923 gün görevde kaldı ve 81 lig maçında 34 galibiyet, 25 beraberlik aldı; 22 defa kaybetti. 7 Aralık 2015'te gelen Muharrem Usta, 854 gün kaldı. Usta zamanında 83 karşılaşmasında 33 galibiyet, 20 beraberlik alındı; 30 kez mağlup olundu.

9 SENE SONRA LİDERLİK
8 Nisan 2018'de gelen Başkan Ahmet Ağaoğlu, 8 Nisan 2020'de iki yıllık görev süresini tamamlayacak. Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu 9 yıllık bir aradan sonra bordo-mavili takımı liderlik koltuğuna oturtma başarısı gösterirken, koronavirüs nedeniyle lige verilen arada, Süper Lig'in tekrar başlamasıyla birlikte Trabzonspor'u şampiyonluğa taşımak için mücadeleye kaldığı yerden devam edecek.

4 YIL SONRA AVRUPA LİGİ
Fırtına, Ahmet Ağaoğlu ve yönetimi 2018-2019 sezonunda takımı 'ne taşıma başarısı gösterdi. Bu sezonda ligi 63 puanla 4. sırada tamamlayarak Avrupa Ligi'ne 4 yıl aradan sonra katıldı.

  1. 31.3.2020
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