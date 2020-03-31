Joker Kamil Ahmet
Sağ bek Kamil Ahmet, tam bir görev adamı. Bu sezon forma giydiği 22 resmi karşılamanın sadece 4'ünde sağ bekte görev alan 28 yaşındaki futbolcu, 6 kez sağ kanat, 4 kez merkez orta saha, 5 kez sol bek, 1 kez sol kanat ve 2 kez de ön liberoda forma giydi.
- 31.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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