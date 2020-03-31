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31 Mart 2020, Salı
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Ronaldo, ve Ömür

Ronaldo, Sosa ve Ömür

Fırtına'nın tecrübeli ismi , sosyal meya hesabından kendisine gelen soruları yanıtladı.

Fırtına'nın tecrübeli ismi , sosyal meya hesabından kendisine gelen soruları yanıtladı. Bir takipçisinin "En iyi 11'in ne olurdu?" sorusunu yanıtlayan Pereira, 'dan iki ismi kadrosuna yazdı. Forvet hattında 'yu koyan tecrübeli isim, Abdülkadir Ömür ve 'yı da hemen arkasına yazdı. Pereira'nın bu paylaşımı büyük beğeni aldı.

  1. 31.3.2020
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