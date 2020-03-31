Ronaldo, Sosa ve Ömür
Fırtına'nın tecrübeli ismi Pereira, sosyal meya hesabından kendisine gelen soruları yanıtladı.
Fırtına'nın tecrübeli ismi Pereira, sosyal meya hesabından kendisine gelen soruları yanıtladı. Bir takipçisinin "En iyi 11'in ne olurdu?" sorusunu yanıtlayan Pereira, Trabzonspor'dan iki ismi kadrosuna yazdı. Forvet hattında Cristiano Ronaldo'yu koyan tecrübeli isim, Abdülkadir Ömür ve Sosa'yı da hemen arkasına yazdı. Pereira'nın bu paylaşımı büyük beğeni aldı.
- 31.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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