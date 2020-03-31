Ronaldo, Sosa ve Ömür

Fırtına'nın tecrübeli ismi Pereira, sosyal meya hesabından kendisine gelen soruları yanıtladı. Bir takipçisinin "En iyi 11'in ne olurdu?" sorusunu yanıtlayan Pereira, Trabzonspor'dan iki ismi kadrosuna yazdı. Forvet hattında Cristiano Ronaldo'yu koyan tecrübeli isim, Abdülkadir Ömür ve Sosa'yı da hemen arkasına yazdı. Pereira'nın bu paylaşımı büyük beğeni aldı.