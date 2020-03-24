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24 Mart 2020, Salı
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go’ya sardılar

Cs go’ya sardılar

Evde kal çağrısına uyan Trabzonsporlu futbolcular vakitlerini sevdikleriyle birlikte geçiriyor. Bireysel karantina günlerinde , Doğan Erdoğan ve Abdulkadir Parmak, GO'ya sarmış durumda. şekilde toplanarak bu oyunu oynuyorlar.

Evde kal çağrısına uyan Trabzonsporlu futbolcular vakitlerini sevdikleriyle birlikte geçiriyor. Bireysel karantina günlerinde , Doğan Erdoğan ve Abdulkadir Parmak, GO'ya sarmış durumda. şekilde toplanarak bu oyunu oynuyorlar.

  1. 24.3.2020
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