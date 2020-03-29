Sörloth ve Nwakaeme Avrupa’nın yıldızlarını zorluyor

Trabzonspor'un hücum oyuncuları Alexander Sörloth ile Anthony Nwakaeme attıkları goller ve yaptıkları asistlerle Süper Lig'in zirvesinde yer alıyorlar. Müthiş ikili başarılı performanslarıyla Avrupa devlerini de zorluyor. Ligde krallıkta ilk sırada yer alan Sörloth rakip ağları 19 kez sarstı. Nwakame de 10 gole ulaştı. Böylece bu iki isim Karadeniz Fırtınası'nın kaydettiği 59 golün 29'unun altına imza attılar. Süper Lig'in en efektif ikilisi konumuna geldiler.

ASİSTLERİ DE SÜPER

Alexander Sörloth ve Anthony Nwakaeme sadece golleriyle değil asistleriyle de göz kamaştırıyorlar. Norveçli yıldızın ligde 7 golü bulunuyor. Toplamda 26 gole direkt etkisi var. Nijeryalı kanat oyuncusu ise takım arkadaşlarının attığı 6 golün pasını verdi. Bordo-mavililer müthiş ikilisinin hücumdaki bu efektif oyunlarıyla Süper Lig'de liderlik konumunda bulunuyor. Trabzonspor da sezon yeniden oynanmaya başlarsa Sörloth ve Nwakaeme'nin bu eşsiz formuna güveniyor.

İLK SIRA BUNDESLIGA'DA

Alexander Sörloth ve Anthony Nwakaeme, Avrupa'nın da en iyi ikilileriyle yarışıyor. Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'in ikilisi Robert Lewandowski ile Serge Gnabry listenin ilk sırasında yer alıyor. Lewa'nın 25, Gnabry'nin 11 golü bulunuyor. İkili toplamda 36 gol kaydettiler.

LAZİO TAKİPTE

Listenin ikinci basamağında Lazio yer alıyor. İmmobile 27, Caiceo 8 gol kaydetti. Lazio'nun ikilisi 35 golle Avrupa'da ikinci basamakta bulunuyor.

SÜPER YILDIZLAR 3. BASAMAKTA

Avrupa'nın en iyi ikilileri listesinde PSG'nin dünyaca ünlü yıldızları yer alıyor. PSG'li Mbappe 18, Neymar ise 13 defa ağları sarstı. İki oyuncunun gol toplamı 31.

MESSI VE SUAREZ'İ KOVALIYORLAR

GOLCÜ ikililer listesinin 4. basamağında Lionel Messi ile Luis Suarez yer alıyor. Messi bu sezon fileleri 19 defa sarstı. Suarez'in de 11 golü bulunuyor. İkili toplamda 30 gol kaydettiler.

NWAKAEME'NİN AĞAOĞLU ŞANSI!

Sezon başında Çin kulüpleri Trabzonspor'da büyük başarı sağlayan Anthony Nwakaeme'nin peşine düşmüştü. Öyle ki bordo-mavili yıldıza 6 milyon euro'luk bir teklif gelmişti. Karadeniz ekibi, Yusuf Yazıcı'dan sonra Nijeryalı yıldızını da satarak ciddi bir gelir elde edebilirdi ancak Ağaoğlu bu transfere izin vermedi. Çin'de çıkan ve dünyayı sarsan koronavirüs sonrası Nwakaeme'nin Ağaoğlu'na "Beni göndermediğin için teşekkürler başkan" dediği öğrenildi.