Trabzonspor'da Guilherme: Biz hazırız
Trabzonspor'un tecrübeli oyuncusu Guilherme koronavirüs sebebiyle lige verilen arada boş durmuyor. Brezilyalı yıldız futbolu çok özlediğini söyledi “Arada boş durmuyoruz. Hep çalışıyoruz” dedi.
Kulübün kendisine verdiği program dahilinde çalışan Brezilyalı futbolcu, yeniden sahalarda olmak istediğini söyledi. 28 yaşındaki oyuncu "Futbolu özledim. Bu arada sürekli çalıştım. Biz yeniden sahalara dönmeye hazırız. Umarım tüm dünya bu koronavirüsten bir an önce kurtulur. Bizler de en iyi bildiğimiz işi yapmaya devam ederiz" ifadelerini kulandı. Guilherme, Trabzonspor formasıyla 6 maça çıktı. Skora etki edemedi. Kupada ise 3 mücadelede sahadaydı. 2 gol, 1 asistle oynadı.
- 24.3.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Trabzonspor'da Guilherme: Biz hazırız haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.