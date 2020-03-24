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24 Mart 2020, Salı
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'da Guilherme: Biz hazırız

Trabzonspor'da Guilherme: Biz hazırız

'un tecrübeli oyuncusu Guilherme koronavirüs sebebiyle lige verilen arada boş durmuyor. Brezilyalı yıldız futbolu çok özlediğini söyledi “Arada boş durmuyoruz. Hep çalışıyoruz” dedi.

Kulübün kendisine verdiği program dahilinde çalışan Brezilyalı futbolcu, yeniden sahalarda olmak istediğini söyledi. 28 yaşındaki oyuncu "Futbolu özledim. Bu arada sürekli çalıştım. Biz yeniden sahalara dönmeye hazırız. Umarım tüm dünya bu koronavirüsten bir an önce kurtulur. Bizler de en iyi bildiğimiz işi yapmaya devam ederiz" ifadelerini kulandı. Guilherme, formasıyla 6 maça çıktı. Skora etki edemedi. Kupada ise 3 mücadelede sahadaydı. 2 gol, 1 asistle oynadı.

  1. 24.3.2020
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