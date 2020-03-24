Trabzonspor'da Guilherme: Biz hazırız

Kulübün kendisine verdiği program dahilinde çalışan Brezilyalı futbolcu, yeniden sahalarda olmak istediğini söyledi. 28 yaşındaki oyuncu "Futbolu özledim. Bu arada sürekli çalıştım. Biz yeniden sahalara dönmeye hazırız. Umarım tüm dünya bu koronavirüsten bir an önce kurtulur. Bizler de en iyi bildiğimiz işi yapmaya devam ederiz" ifadelerini kulandı. Guilherme, Trabzonspor formasıyla 6 maça çıktı. Skora etki edemedi. Kupada ise 3 mücadelede sahadaydı. 2 gol, 1 asistle oynadı.