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24 Mart 2020, Salı
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Ekuban’a kutlama

Ekuban’a kutlama

temsilcisinin hücum oyuncusu 26. yaşına girdi. Bordo-mavili kulüp de hesaplarından Ganalı futbolcunun yeni yaşını kutladı. Bordo-mavili taraftarlar da Ekuban'a mutluluk diledi. Ondan şampiyonluk istediler.

temsilcisinin hücum oyuncusu 26. yaşına girdi. Bordo-mavili kulüp de hesaplarından Ganalı futbolcunun yeni yaşını kutladı. Bordo-mavili taraftarlar da Ekuban'a mutluluk diledi. Ondan şampiyonluk istediler.

  1. 24.3.2020
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