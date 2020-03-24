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24 Mart 2020, Salı
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Haberler Trabzonspor Newton: Evde kal

: Evde kal

Newton: Evde kal

Teknik direktör Hüseyin Çimşir'in yardımcısı olan Eddie koronavirüs ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"'deki oğlumu ve tüm ailemi çok özlüyorum. Ancak herkes evde kalsın, güvende olsun. Sevdiklerinizle birlikte zamanın tadını çıkarın" dedi.

  1. 24.3.2020
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