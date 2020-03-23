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23 Mart 2020, Pazartesi
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Ekuban’a anket şoku

Ekuban’a anket şoku

'un yıldızı için 9 milyon euro'luk bir bütçe ayırmıştı.

, 'un yıldızı için 9 milyon euro'luk bir bütçe ayırmıştı. Ancak İskoç basınında yapılan bir anket Rangers'ı şaşırttı. Ekuban'ı ister misiniz? sorusuna Rangers taraftarlarının yüzde 53'ü Hayır dedi. Evet diyenler yüzde 47'de kalınca yönetim transferi rafa kaldırdı.

  1. 23.3.2020
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