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23 Mart 2020, Pazartesi
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Hosseini’nin aklı ’da

Hosseini’nin aklı İran’da

Fırtına'nın İranlı futbolcusu , koronavirüs sebebiyle dışarı çıkmazken ülkesini kötü etkileyen bu salgın sebebiyle telefonu elinden düşürmüyor.

Fırtına'nın İranlı futbolcusu , koronavirüs sebebiyle dışarı çıkmazken ülkesini kötü etkileyen bu salgın sebebiyle telefonu elinden düşürmüyor. 23 yaşındaki stoper sık sık ülkesindeki akrabalarını arayarak son bilgileri alıyor. Hosseini 'daki tanıdıklarına da evlerinde kalmaları yönünde çağrıda bulunuyor.

  1. 23.3.2020
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