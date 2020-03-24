Uğurcan Çakır: Messi olmasın!

Trabzonspor'da kaleci Uğurcan Çakır, "Evde Kal" çağrısına harfiyen uyarak çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavili ekibin başarılı eldiveni akşam saatlerinde ise ya takım arkadaşlarıyla online oyunlar oynuyor ya da taraftarlarla sosyal medya üzerinden soru- cevap yapıyor. İşte taraftar soruları ve Uğurcan'ın cevapları:



FUTBOLCU OLMAK İSTEYEN BİRİNE ÖNERİLERİN NEDİR?

Hayallerinden vazgeçmeyip, çalışmalarını öneririm. Fırsatın kime, ne zaman geleceği belli olmuyor. Bende olduğu gibi.



FUTBOL DIŞINDA NASIL VAKİT GEÇİRİYORSUN?

Genelde evde eşimle vakit geçiririm. Kitap okurum, oyun oynarım. Dizi izlerim. Salman Jayesh Khanna'nın Ruhsal Düşünce kitabını okuyorum. Tavsiye ederim. Bir de küçükken okuduğum Sol Ayağım isimli kitap beni etkilemişti.



LIVERPOOL KALECİSİ ALİSSON MU YOKSA OBLAK MI?

Atletico Madrid'li Oblak'ı daha başarılı buluyorum.



Şampiyonlar Ligi final maçındasın ve son dakika. Rakip tehlikeli bölgeden frikik kazanmış. Kimin kullanmasını istemezsin?

Tabii ki Messi.



KALECI OLMANDA EN BÜYÜK ETKEN KİMDİ?

Annem ve babamın üzerimde emeği büyük.



TAKIMDA EN KOMİK İSİMLER KİMLER?

Kendimizi saymazsak Abdulkadir Parmak ve Doğan Erdoğan.