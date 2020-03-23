6’lık maçlarda rekor

Karadeniz temsilcisi bu sezon hücumda çok etkili. Alexander Sörloth ve Anthony Nwakaeme önderliğinde 59 gol kaydeden bordo-mavililer en iyi hücum istatistiklerine de bu karşılaşmalarda ulaştı. Karadeniz temsilcisi Kayserispor'u evinde 6-2'lik skorla mağlup ederken, Şenol Güneş Stadı'ndaki bir diğer karşılaşmada da Kasımpaşa'yı 6-0'lık skorla devirdi. Trabzonspor'un en çok şut attığı maçlar ise farklı. Bordo-mavililer, 1-0 kaybettikleri Göztepe ve 3-0 kazandıkları Ankaragücü mücadelelerinde rakip kaleleri 21 kez yokladılar.

5 MAÇTA 2'ŞER ŞUT ATABİLDİ

Trabzonspor'un rakip kaleyi en az yokladığı maçları deplasmandaki Kasımpaşa, Alanyaspor, Konyaspor, Gaziantep FK ve Başakşehir'e karşı oynadı. Bu 5 karşılaşmada 90 dakika boyunca 2'şer isabetli şut atabildi.