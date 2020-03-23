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23 Mart 2020, Pazartesi
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6’lık maçlarda rekor

6’lık maçlarda rekor

Fırtınası bu sezon iki kez rakiplerine 6 gol attı. Özellikle ve mücadelelerindeki istatistikleri öne çıktı.

temsilcisi bu sezon hücumda çok etkili. Alexander Sörloth ve Anthony Nwakaeme önderliğinde 59 gol kaydeden bordo-mavililer en iyi hücum istatistiklerine de bu karşılaşmalarda ulaştı. Karadeniz temsilcisi 'u evinde 6-2'lik skorla mağlup ederken, Stadı'ndaki bir diğer karşılaşmada da 'yı 6-0'lık skorla devirdi. 'un en çok şut attığı maçlar ise farklı. Bordo-mavililer, 1-0 kaybettikleri ve 3-0 kazandıkları Ankaragücü mücadelelerinde rakip kaleleri 21 kez yokladılar.

5 MAÇTA 2'ŞER ŞUT ATABİLDİ

Trabzonspor'un rakip kaleyi en az yokladığı maçları deplasmandaki Kasımpaşa, , , FK ve 'e karşı oynadı. Bu 5 karşılaşmada 90 dakika boyunca 2'şer isabetli şut atabildi.

  1. 23.3.2020
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