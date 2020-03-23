A.Parmak hazırlanıyor
Obi Mikel ile yollar ayrıldıktan sonra gözler Abdulkadir Parmak'a çevrildi.
Obi Mikel ile yollar ayrıldıktan sonra gözler Abdulkadir Parmak'a çevrildi. Teknik direktör Hüseyin Çimşir, koronavirüs tehdidi geçtikten sonra Nijeryalı yıldızın yokluğunu 25 yaşındaki futbolcu ile doldurmayı planlıyor. Abdulkadir Parmak da lige verilen zorunlu arada sıkı şekilde çalışıyor. Başarılı isim, ekstra antrenmanlar da gerçekleştiriyor. Bu sezon 1 gol, 2 asisti var.
- 23.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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