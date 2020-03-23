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23 Mart 2020, Pazartesi
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A.Parmak hazırlanıyor

A.Parmak hazırlanıyor

Obi Mikel ile yollar ayrıldıktan sonra gözler Abdulkadir Parmak'a çevrildi.

Obi Mikel ile yollar ayrıldıktan sonra gözler Abdulkadir Parmak'a çevrildi. Teknik direktör Hüseyin Çimşir, koronavirüs tehdidi geçtikten sonra Nijeryalı yıldızın yokluğunu 25 yaşındaki futbolcu ile doldurmayı planlıyor. Abdulkadir Parmak da lige verilen zorunlu arada sıkı şekilde çalışıyor. Başarılı isim, ekstra antrenmanlar da gerçekleştiriyor. Bu sezon 1 gol, 2 asisti var.

  1. 23.3.2020
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