Trabzonspor'un yeni transferi Mario Lemina'dan!

Trabzonspor John Obi Mikel'in ayrılığı sonrası bu bölgeyi kaliteli bir isimle doldurmayı planlıyor. Bordo-mavililerin listesindeki ilk isim Guelor Kanga. Sezon başında Avrupa Ligi'nde Trabzonspor'un Sparta Prag ile oynadığı karşılaşmada dikkatleri üzerine çeken 29 yaşındaki futbolcu devre arasında istenmiş ancak transferi gerçekleşmemişti. Obi Mikel ile yollar ayrılınca Karadeniz Fırtınası bir kez daha Kanga için harekat başlattı. Başarılı futbolcunun Sparta Prag ile sözleşmesi sezon sonu bitiyor.

GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞÜYOR

Koronavirüs sebebiyle Guelor Kanga ile görüşmeler görüntülü şekilde yürütülüyor. Bu arada 29 yaşındaki futbolcunun da Trabzonspor hakkında bilgiler topladığı öğrenildi. Kanga'nın kariyerini Galatasaray'da sürdüren Gabonlu vatandaşı Mario Lemina'ya bordo-mavili kulübü sorduğu öğrenildi. Lemina'nın "Trabzon tam bir futbol şehri. Oraya gidersen çok mutlu olursun. Kariyerin için önemli bir hamle olur" ifadelerini kullandığı belirtildi. Lemina'nın referasınsıyla Kanga transferi sona geldi.