Trabzonspor'un yeni transferi Mario Lemina'dan!
Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği 29 yaşındaki futbolcu Guelor Kanga, Gabon Milli Takımı'nda birlikte forma giydiği Galatasaraylı Mario Lemina ile görüştü. Olumlu referans sonrası Fırtına'ya iyice yaklaştı
Trabzonspor John Obi Mikel'in ayrılığı sonrası bu bölgeyi kaliteli bir isimle doldurmayı planlıyor. Bordo-mavililerin listesindeki ilk isim Guelor Kanga. Sezon başında Avrupa Ligi'nde Trabzonspor'un Sparta Prag ile oynadığı karşılaşmada dikkatleri üzerine çeken 29 yaşındaki futbolcu devre arasında istenmiş ancak transferi gerçekleşmemişti. Obi Mikel ile yollar ayrılınca Karadeniz Fırtınası bir kez daha Kanga için harekat başlattı. Başarılı futbolcunun Sparta Prag ile sözleşmesi sezon sonu bitiyor.
GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞÜYOR
Koronavirüs sebebiyle Guelor Kanga ile görüşmeler görüntülü şekilde yürütülüyor. Bu arada 29 yaşındaki futbolcunun da Trabzonspor hakkında bilgiler topladığı öğrenildi. Kanga'nın kariyerini Galatasaray'da sürdüren Gabonlu vatandaşı Mario Lemina'ya bordo-mavili kulübü sorduğu öğrenildi. Lemina'nın "Trabzon tam bir futbol şehri. Oraya gidersen çok mutlu olursun. Kariyerin için önemli bir hamle olur" ifadelerini kullandığı belirtildi. Lemina'nın referasınsıyla Kanga transferi sona geldi.
- 23.3.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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