Jose Sosa'dan Obi Mikel'e olay tepki! "Bizim çocuğumuz yok mu"

Koronavirüs tehlikesi nedeniyle Başakşehir maçında oynamak istemeyen Nijeryalı futbolcu Obi Mikel ile daha sonra yollar ayrılmıştı. Takımda huzursuzluğa neden olan yıldız futbolcuya ilk tepki ise kaptan Sosa'dan geldi. Arjantinli yıldız, "Sadece senin mi çocuğun var. Bizim yok mu?" diyerek tecrübeli futbolcuya tepki gösterdi.
Koronavirüs nedeniyle liglerin ertelenmediğini sebep göstererek Trabzon'da futbol oynamak istemediğini belirten Obi Mikel ile yollar ayrılmıştı. Mikel ileriye dönük alacaklarını da bırakarak sözleşmesini feshetmişti.
Bordo mavili taraftaların bir bölümü Mikel'e destek olurken büyük bir çoğunluğu ise yıldız oyuncuya tepki gösterdi. Trabzon'dan ayrılan John Obi Mikel sosyal medya hesabından sadece Trabzonspor ve Sosa'yı takipten çıkarken Antony Nwakaeme, Ahmet Canbaz ve Doğan Erdoğan'ı takibi bırakmadı. Nijeryalı oyuncunun, Jose Sosa'yı da takipten çıkması kafalarda soru işareti bıraktı.
SOSA'DAN MIKEL'E, "BİZİM ÇOCUĞUMUZ YOK MU?" TEPKİSİ
Obi Mikel'in Jose Sosa'ya gösterdiği tavrın arkasında hafta sonunda oynanan Başakşehir maçından önce yaşanan bir tartışmanın yattığı bildirildi. Nijeryalı oyuncunun "çocuklarım var. Onların yanında olmak istiyorum" diyerek liglerin ertelenmemesi yüzünden Başakşehir maçında oynamak istememesi Sosa'nın takım arkadaşına, "Sadece senin mi çocuğun var. Bizim yok mu?" diyerek tepki gösterdiği için ikili arasında br tartışma yaşandığı bildirildi.
HEM YÖNETİMİN HEM DE TAKIMIN TAKDİRİNİ TOPLADI
Sosa'nın tepkisine takımdaki diğer arkadaşları da hak verirken, Mikel ise kararını değiştirmedi. Sonrasındaki süreçte Trabzonspor Yönetimi, yıldız oyuncuyla görüşüp karşılıklı fesih yoluyla sözleşmesini sonlandırdı. Sosa'nın bu konuşması ise hem yönetimin hem de diğer futbolcuların takdirini topladı.
- 22.03.2020
- Güncelleme: 22.03.2020 19:39
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Jose Sosa'dan Obi Mikel'e olay tepki! "Bizim çocuğumuz yok mu" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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