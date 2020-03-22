Jose Sosa'dan Obi Mikel'e olay tepki! "Bizim çocuğumuz yok mu" - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
22 Mart 2020, Pazar
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Haberler Trabzonspor Jose Sosa'dan Obi Mikel'e sert tepki!

'dan 'e olay tepki! "Bizim çocuğumuz yok mu"

Jose Sosa'dan Obi Mikel'e olay tepki! "Bizim çocuğumuz yok mu"

Koronavirüs tehlikesi nedeniyle maçında oynamak istemeyen Nijeryalı futbolcu ile daha sonra yollar ayrılmıştı. Takımda huzursuzluğa neden olan yıldız futbolcuya ilk tepki ise kaptan Sosa'dan geldi. Arjantinli yıldız, "Sadece senin mi çocuğun var. Bizim yok mu?" diyerek tecrübeli futbolcuya tepki gösterdi.

Koronavirüs nedeniyle liglerin ertelenmediğini sebep göstererek 'da futbol oynamak istemediğini belirten ile yollar ayrılmıştı. Mikel ileriye dönük alacaklarını da bırakarak sözleşmesini feshetmişti.

Bordo mavili taraftaların bir bölümü Mikel'e destek olurken büyük bir çoğunluğu ise yıldız oyuncuya tepki gösterdi. Trabzon'dan ayrılan John Obi Mikel sosyal medya hesabından sadece ve Sosa'yı takipten çıkarken Antony Nwakaeme, Ahmet Canbaz ve Doğan Erdoğan'ı takibi bırakmadı. Nijeryalı oyuncunun, 'yı da takipten çıkması kafalarda soru işareti bıraktı.

SOSA'DAN MIKEL'E, "BİZİM ÇOCUĞUMUZ YOK MU?" TEPKİSİ

Obi Mikel'in Jose Sosa'ya gösterdiği tavrın arkasında hafta sonunda oynanan maçından önce yaşanan bir tartışmanın yattığı bildirildi. Nijeryalı oyuncunun "çocuklarım var. Onların yanında olmak istiyorum" diyerek liglerin ertelenmemesi yüzünden Başakşehir maçında oynamak istememesi Sosa'nın takım arkadaşına, "Sadece senin mi çocuğun var. Bizim yok mu?" diyerek tepki gösterdiği için ikili arasında br tartışma yaşandığı bildirildi.

Ahmet Ağaoğlu Mikel ile arasındaki geçen konuşmayı anlattı!

HEM YÖNETİMİN HEM DE TAKIMIN TAKDİRİNİ TOPLADI

Sosa'nın tepkisine takımdaki diğer arkadaşları da hak verirken, Mikel ise kararını değiştirmedi. Sonrasındaki süreçte Trabzonspor Yönetimi, yıldız oyuncuyla görüşüp karşılıklı fesih yoluyla sözleşmesini sonlandırdı. Sosa'nın bu konuşması ise hem yönetimin hem de diğer futbolcuların takdirini topladı.

  1. 22.03.2020
  2. Güncelleme: 22.03.2020 19:39
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