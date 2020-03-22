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22 Mart 2020, Pazar
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koronavirüs testi yapma kararı aldı

Trabzonspor koronavirüs testi yapma kararı aldı

Dünyayı etkisi altına alan ve liglerin ertelenmesine neden olan koronavirüs Tabzonspor'u da hızlı önlemler almaya itti. Bordo-mavililerde yönetim günü gerçekleştirilecek olan takım toplantısında koronavirüs testi yapma kararı aldı.

Şampiyonluğun en büyük adaylarındanTrabzonspor koronavirüs salgınına karşı önlemlerini hızlandırıyor. Bordo mavili yönetim, günü gerçekleşecek takım toplanmasında koronavirüs testi uygulamayı planlıyor.

'de yükselen koronavirüs salgını Kulübü'nü endişelendiriyor. önderliğindeki bordo mavililer, Salı günü yeniden bir araya gelecek.

TEST YAPILACAK

Trabzonspor yönetimi, 2020 Salı günü gerçekleşecek takım toplantısında koronavirüs testi uygulanması fikrini gündeme aldı. Bordo mavililer, takımı koronavirüs testinden geçirerek gerekli önlemleri bir an önce almak istiyor.

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Öte yandan A Spor'a konuşan Ahmet Ağaoğlu, 17 Nisan'da başlamaması halinde alternatif çözüm var mı? sorusuna, " bir tarih belirlenmedi. Burada her şey virüsün seyirine bağlı. Son bir tarih belirlemek zaten mümkün değil. Ertelemelerin doğuracağı çok önemli sıkıntılar da var. Ekonomik ve finansal başta geliyor. 31 Mayıs itibariyle kontratları sona eren oyuncular var. Nasıl bir yol izlenecek? şeklinde bir sürü konu var. Hiçbiri gündem değil şu an. Önce canı kurtaralım." dedi.

  1. 22.03.2020
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