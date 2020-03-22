Trabzonspor koronavirüs testi yapma kararı aldı
Dünyayı etkisi altına alan ve liglerin ertelenmesine neden olan koronavirüs Tabzonspor'u da hızlı önlemler almaya itti. Bordo-mavililerde yönetim 24 Mart Salı günü gerçekleştirilecek olan takım toplantısında koronavirüs testi yapma kararı aldı.
Şampiyonluğun en büyük adaylarındanTrabzonspor koronavirüs salgınına karşı önlemlerini hızlandırıyor. Bordo mavili yönetim, Salı günü gerçekleşecek takım toplanmasında koronavirüs testi uygulamayı planlıyor.
Türkiye'de yükselen koronavirüs salgını Trabzonspor Kulübü'nü endişelendiriyor. Ahmet Ağaoğlu önderliğindeki bordo mavililer, Salı günü yeniden bir araya gelecek.
TEST YAPILACAK
Trabzonspor yönetimi, 24 Mart 2020 Salı günü gerçekleşecek takım toplantısında koronavirüs testi uygulanması fikrini gündeme aldı. Bordo mavililer, takımı koronavirüs testinden geçirerek gerekli önlemleri bir an önce almak istiyor.
AHMET AĞAOĞLU: "ÖNCE CANIMIZI KURTARALIM"
Öte yandan A Spor'a konuşan Ahmet Ağaoğlu, 17 Nisan'da başlamaması halinde alternatif çözüm var mı? sorusuna, "Son bir tarih belirlenmedi. Burada her şey virüsün seyirine bağlı. Son bir tarih belirlemek zaten mümkün değil. Ertelemelerin doğuracağı çok önemli sıkıntılar da var. Ekonomik ve finansal başta geliyor. 31 Mayıs itibariyle kontratları sona eren oyuncular var. Nasıl bir yol izlenecek? şeklinde bir sürü konu var. Hiçbiri gündem değil şu an. Önce canı kurtaralım." dedi.
- 22.03.2020
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