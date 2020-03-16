Başkan Erdoğan’dan mesaj
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter mesajıyla Trabzonspor'un unutulmaz ismi Cemil Usta'yı andı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter mesajıyla Trabzonspor'un unutulmaz ismi Cemil Usta'yı andı. Başkan Erdoğan, "Türk futbolunun ve Trabzonspor'un büyük efsanelerinden 'Dozer' Cemil Usta'yı vefatının 17. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı. Bu arada bordo-mavili kulübün yöneticileri ve eski oyuncuları da Dozer Cemil'i mezarı başında dualarla andılar.
- 16.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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