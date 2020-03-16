Başkan Erdoğan’dan mesaj

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter mesajıyla Trabzonspor'un unutulmaz ismi Cemil Usta'yı andı. Başkan Erdoğan, "Türk futbolunun ve Trabzonspor'un büyük efsanelerinden 'Dozer' Cemil Usta'yı vefatının 17. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı. Bu arada bordo-mavili kulübün yöneticileri ve eski oyuncuları da Dozer Cemil'i mezarı başında dualarla andılar.