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16 Mart 2020, Pazartesi
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Başkan Erdoğan’dan mesaj

Başkan Erdoğan’dan mesaj

Başkan , Twitter mesajıyla 'un unutulmaz ismi 'yı andı.

Başkan , Twitter mesajıyla 'un unutulmaz ismi 'yı andı. Başkan Erdoğan, "Türk futbolunun ve Trabzonspor'un büyük efsanelerinden 'Dozer' Cemil Usta'yı vefatının 17. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı. Bu arada bordo-mavili kulübün yöneticileri ve eski oyuncuları da Dozer Cemil'i mezarı başında dualarla andılar.

  1. 16.3.2020
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