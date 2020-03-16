İkili averaj ortada kaldı - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
16 Mart 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor İkili averaj ortada kaldı

İkili averaj ortada kaldı

İkili averaj ortada kaldı

Sezonun ilk yarısında ile 2-2 berabere kalmıştı. İki ekip dün de 'lik eşitliği bozamadı.

Sezonun ilk yarısında ile 2-2 berabere kalmıştı. İki ekip dün de 'lik eşitliği bozamadı. mevzuatına göre 'deplasman golü kuralı' işlemiyor. Bu sebeple Trabzonspor ile Başakşehir sezonu aynı puanda tamamlarsa genel averaja bakılacak. Şu anda Fırtına artı 31, Başakşehir artı 25 averaja sahip.
  1. 16.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İkili averaj ortada kaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN