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16 Mart 2020, Pazartesi
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Trabzonpor’da iki değişiklik

Trabzonpor’da iki değişiklik

Bordo-mavili ekipte , hafta arası oynanan erteleme maçı kadrosundan 2 ismi değiştirdi.

Bordo-mavili ekipte , hafta arası oynanan erteleme maçı kadrosundan 2 ismi değiştirdi. Malatyaspor'a karşı sağ kanadı savunan Serkan Asan'ın yerine Pereira yeniden 11'e döndü. Stoperde Hüseyin Türkmen'in yerine Manuel da Costa oynadı.
  1. 16.3.2020
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