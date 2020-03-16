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16 Mart 2020, Pazartesi
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Skrtel yine şaşırdı

Skrtel yine şaşırdı

'in Trabzonspor deplasmanında üstünlüğü 7 dakika sürdü.

Medipol 'in Trabzonspor deplasmanında üstünlüğü 7 dakika sürdü. İstanbul temsilcisi 'nın golüyle öne geçerken büyük bir hata yaptı. Bordo-mavili ekibin kullandığı kornerde hatalı yer tutan Slovak stoper oyuncusu kafayla meşin yuvarlağı kendi ağlarına yolladı. 35 yaşındaki futbolcu kariyerinde 9. kez kendi kalesine gol attı. Takım arkadaşları bu golün ardından Martin Skrtel'i teselli etti.
  1. 16.3.2020
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